Affaire du vaccin Méningitec : jugement attendu ce mardi à Clermont-Ferrand

Plus de 150 familles avaient saisi la justice pour obtenir réparation après la vaccination de leur enfant contre la méningite entre 2013 et 2014. Des enfants qui s'étaient plaints d'effets secondaires importants après avoir reçu ce vaccin distribué par une société basée à Cournon.

Le procès avait eu lieu en juin dernier devant le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand. Six mois plus tard, après avoir étudié chaque cas, les juges vont rendre leur décision ce mardi à propos de ce vaccin "Méningitec", très critiqué par de nombreuses familles dont les enfants s'étaient faits vacciner et avaient été victimes, selon elles, d'effets secondaires, comme des vomissements, des maux de tête ou de fortes fièvres.

En cause vingt-et-un lots de vaccins, distribués par la société CSP basée à Cournon, qui avaient été jugés défectueux et retirés, dans un second temps, du marché.

Manque de transparence ?

Pour Emmanuel Ludot, avocat de familles, il s'agit avant tout d'un manque de transparence qui prend une dimension toute particulière à la veille d'une campagne de vaccination massive pour enrayer la pandémie de Covid-19.

En juin il avait plaidé "un préjudice d'anxiété" pour les familles qu'il justifie par un manque de transparence dans ce dossier. Et de faire le parallèle : "Il faut impérativement que les pouvoirs publics ne commettent pas les mêmes erreurs pour le vaccin contre le Covid. Il faut de la vérité scientifique et de la transparence, sinon il y aura une défection importante".