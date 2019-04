Affaire du Windsor : 4 ans de prison ferme pour le principal prévenu

Bergerac, France

Le 1er juin 2014, à la sortie de la discothèque le Windsor à Saint-Laurent-des-Vignes, une femme de 30 ans avait perdu la vie après une bagarre survenue devant l'établissement. Laissée inconsciente sur la départementale 936, la route qui va de Bergerac à Bordeaux, cette restauratrice avait été percutée par une voiture.

Cinq ans après, le verdict est tombé. Quatre ans de prison ont été requis pour le principal prévenu, le leader du groupe qui avait frappé et laissé la jeune femme inconsciente sur la chaussée. Les deux jeunes femmes qui étaient avec lui ont écopé d'un an de prison ferme chacune.

Je ne m'attendais pas à mieux mais c'est quand même décevant. Quatre ans c'est bien peu pour une vie

Me Dominique Assié, l'avocat des parties civiles, est satisfait de la décision du juge : "Le parquet avait requis cinq ans, c'est-à-dire la peine maximale, et le tribunal lui a infligé quatre ans. Dans l'esprit de mes clients ce ne sera jamais suffisant par rapport à la perte d'un être cher, mais d'un autre côté la justice est passée, il y a une sanction qui a été prononcée qui a mon avis tient compte de la gravité des faits et surtout de l'attitude des prévenus à l'audience. Je pense tout particulièrement aux deux jeunes femmes qui ont manifesté un mépris certain à l'égard de la victime et de la famille."

Les commerçants déçus par le verdict

Mais pour les commerçants de Bergerac qui connaissaient la restauratrice, la pilule a un peu plus de mal a passé. Brigitte, serveuse du quartier, connaissait bien la propriétaire, elle l'a décrit comme une femme pétillante et pleine de vie : "Quatre ans ce n'est pas suffisant. Le leader du groupe et ses comparses sont responsables de sa mort, pas le chauffeur. Les responsables c'est ce qui l'ont laissé sur le bord de la route. Je ne m'attendais pas à mieux mais c'est quand même décevant. Quatre ans c'est bien peu pour une vie."

Dans le viseur de la justice également, le conducteur de la voiture, sobre aux moments des faits, qui avait percuté la victime, faute de l'avoir vu allongée sur le sol. Il écope de six mois de prison avec sursis.

Les prévenus sont également tenus de payer 30 000€ à chaque membre de la famille de la victime en réparation du préjudice moral, dont son compagnon qui avait été frappé lui aussi par le principal prévenu quelques minutes avant elle, ce soir de juin 2014.