Nantes, France

Xavier Dupont De Ligonnès ne se cachait pas au monastère du Saint-Désert de Roquebrune-sur-Argens dans le Var. La police judiciaire s'y est rendue ce mardi matin après le signalement de plusieurs fidèles qui pensaient avoir aperçu le père de famille nantais à la messe. Il n'y était pas, mais rien ne dit qu'il n'ait pas essayé de trouver refuge dans un établissement de ce genre. C'est ce que pense l'historien Daniel Odon Hurel.

Par définition le monastère se doit d'être accueillant. Ce n'est pas étonnant que quelqu'un comme ce monsieur (Xavier Dupont de Ligonnès, ndlr) puisse avoir fréquenté ce lieu et y trouver refuge à un moment donné. Ce n'est pas impossible."- Daniel Odon Hurel

Daniel Odon Hurel est directeur de recherche au CNRS. Il est l'un des rares spécialistes de la vie monastique à l'époque moderne et contemporaine.

C'était une famille (les Dupont de Ligonnès, ndlr) se présentant comme très engagée sur le plan de l'Eglise et souvent les monastères touchent un certain nombre de réseaux qui sur le plan social et culturel peuvent se rejoindre. "

"Piste intéressante et séduisante"

Dans le dossier Dupont de Ligonnès, la piste du monastère dans le Var était intéressante et séduisante confie une source proche de l'enquête. Un monastère situé sur la commune de Roquebrune-sur-Argens, là où Xavier Dupont de Ligonnès a été vu pour la dernière fois en avril 2011. Un monastère où les moines font vœu de silence, et enfin un monastère jamais exploré par la police judiciaire. La zone a beau avoir été passée au peigne fin il y a presque sept ans, les maisons religieuses sont là très nombreuses explique un policier et celle-ci n'avait pas été fouillée. Pas étonnant donc qu'une magistrate nantaise et que plusieurs hommes de la PJ de Nantes ait été envoyés sur place.

La moindre piste indiquant l'éventuelle présence de Dupont de Ligonnès est prise très au sérieux. Déjà plus d'un millier de signalements recensés. Mais aucune trace du père de famille soupçonné du quintuple assassinat de sa femme et de ses quatre enfants en 2011. En coulisse certains protagonistes de l'affaire sortent de leur mutisme et commencent à parler ouvertement d'un éventuel suicide de Xavier Dupont de Ligonnès.