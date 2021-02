Affaire Duron : 3 gendarmes mis en examen pour non-obstacle à la commission d'un délit

Alain, Céline et Olivier Duron vont déposer plainte contre les collègues du gendarme ivre qui a tué leur parents

Alors qu'ils n'étaient pas en service, les trois gendarmes, qui ont exercé en Isère mais qui ont quitté depuis le département, avaient passé l'après-midi du 26 février 2019 à boire dans un bar de Villefontaine avec leur collègue, Loïc D. âgé de 35 ans.

Ils l'avaient laissé ensuite repartir au volant de sa voiture, dans laquelle avaient pris place sa fille, un des trois gendarmes et le fils de ce dernier.

Un choc terrible

Tandis qu'il circulait entre Bourgoin-Jallieu et l'Isle d'Abeau, le chauffard, qui avait 2 grammes 54 d'alcool dans le sang, avait percuté, à grande vitesse, la voiture de Geneviève et Florencio Duron, 69 et 71 ans. Le choc avait été d'une telle violence que les deux retraités étaient morts sur le coup.

Condamné à 18 mois ferme

A l'issue de sa garde à vue, le gendarme avait été jugé en comparution immédiate par le tribunal correctionnel de Bourgoin-Jallieu. Il avait été condamné à 3 ans de prison dont 18 mois ferme. Il a depuis été remis en liberté et a été radié de la gendarmerie.

Dénonçant un procès bâclé, les 4 enfants du couple Duron, avaient alors déposé plainte pour homicides involontaires et non empêchement d'un délit. Le dossier avait été dépaysé a Grenoble.

Une première étape, pour les parties civiles

Pour eux, les gendarmes, voyant que leur collègue était ivre, auraient dû lui interdire de reprendre le volant. Céline, la fille du couple, s'est dite satisfaite de la mise en examen des trois gendarmes. Pour elle, c'est une première étape.

Un quatrième gendarme devrait être entendu prochainement par le juge d'instruction dans ce dossier.