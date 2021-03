Affaire Duron : un 4e gendarme mis en examen pour non-obstacle à la commission d'un délit

En février 2019, Geneviève et Florencio Duron, 69 et 71 ans, trouvent la mort dans un accident de la route à Bourgoin-Jallieu (Isère). La voiture qui a percuté la leur était conduite par un gendarme, qui n'était pas en service, mais qui roulait vite et alcoolisé. Il avait passé l'après-midi avec des collègues et avait consommé de l'alcool dans un établissement de Villefontaine.

Si le gendarme a été jugé quelques jours après le drame et condamné à 3 ans de prison dont la moitié ferme, la famille des époux Duron ont fait appel à la justice pour d'éventuelles poursuites à l'encontre de ses collègues qui l'ont laissés prendre le volant, bien que le sachant alcoolisé.

Abstention volontaire d'empêcher un crime ou un délit contre l'intégrité d'une personne

Alors que le mois dernier, 3 gendarmes avaient été mis en examen pour non-obstacle à la commission d'un délit, un 4e gendarme était lui convoqué ce mercredi 17 mars devant un juge d'instruction à Grenoble, où le dossier a été dépaysé. Le parquet fait savoir ce jeudi matin à France Bleu Isère que ce gendarme a lui aussi été mis en examen pour "abstention volontaire d'empêcher un crime ou un délit contre l'intégrité d'une personne."