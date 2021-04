Affaire Elisa Pilarski : "Ils se sont servis de moi" regrette la créatrice de la cagnotte pour le chien Curtis

"Faites vous rembourser, vous avez été trompés, comme moi !" s'indigne Marjorie Tortosa. Cette habitante de Pamiers, en Ariège, avait lancé une cagnotte sur le site Leetchi, en décembre 2019, pour payer un avocat à Curtis. Curtis, c'est le chien de Christophe Ellul, le compagnon d'Elisa Pilarski.

"Je m'en veux d'avoir participé à cette mascarade"

Or après des mois d'enquêtes, des analyses ADN ont démontré que ce pitbull est responsable de la mort d'Elisa Pilarski, Béarnaise originaire de Rébénacq, en novembre 2019. Il l'a mordue à plusieurs reprises, alors qu'elle le baladait dans une forêt de l'Aisne, et qu'elle était enceinte d'un petit garçon qu'elle voulait appeler Enzo. Le compagnon d'Elisa Pilarski, Christophe Ellul, a été mis en examen le mois dernier pour "homicide involontaire", car il est le propriétaire du Curtis et est donc responsable pénalement. Christophe Ellul a toujours clamé l'innocence de son américan pitbull terrier, qu'il a introduit illégalement en France en provenance d'un élevage des Pays Bas, assurant que c'étaient des chiens de chasse à courre qui avaient tué Elisa Pikarski. Marjorie Tortosa l'avait cru et avait lancé avec Sandrine Ellul, la soeur de Christophe, une cagnotte sur Leechi pour payer un avocat et une pension à Curtis.

Cette cagnotte avait dépassé les 3.500 euros espérés, pour atteindre près de 7.000 euros, donnés par environ 400 personnes. "Cet argent a été versé à la sœur de Christophe Ellule, Sandrine", assure Marjorie Tortosa. Ce sont ces donateurs que l'Appaméenne interpelle : "J'encourage les gens à réclamer leur dû, à déposer plainte pour tromperie ou à contacter Leetchi." Elle fait aussi son mea culpa : "Il n'y a plus grand doute sur le fait que Curtis soit responsable du décès d'Elisa (...) mais moi j'ai cru Christophe Ellul. Ils se sont servis de moi, il a récolté l'argent en partie grâce à moi. Je m'en veux d'avoir cru que l'argent irait pour Curtis. Quand je relis des conversations (de 2019) je me dis mais comment j'ai pu être aussi c****?!"

Christophe Ellul s'est servi de moi

France Bleu a écrit à Leetchi pour savoir ce qu'il était possible d'envisager, sans réponse pour l'instant. Marjorie Tortosa, elle, confiait à Oise Hebdo qu'elle aimerait à présent organiser une grande marche blanche pour Elisa Pilarski.