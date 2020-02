Affaire Elisa Pilarski : "Les rumeurs sont insupportables pour la famille", selon son avocate

"Oui, la juge d'instruction va interroger d'autres laboratoires", martèle Caty Richard. L'avocate des parents d'Elisa Pilarski veut apporter des précisions sur les informations relayées ces derniers jours, et notamment sur le coût des analyses ADN jugé trop élevé par la justice. L'avocate explique qu'en réalité, le devis était de _"plus de 200.000 euros"_pour analyser les prélèvements de plus d'une soixantaine de chiens. Tous n'étaient pas présents le jour du drame. Il s'agit des chiens de la chasse à courre qui avait lieu au même moment dans la forêt, et des chiens de la victime.

Mais ce coût élevé ne remet pas en cause la tenue de ces analyses. "La juge d'instruction projette de demander tout d'abord l'analyse de quelques chiens, les cas les plus suspects."

On n'est pas dans l'économie de la recherche de la vérité, mais dans une gestion des fonds publics.

— Maître Caty Richard

La juge d'instruction va donc interroger d'autres laboratoires, demander d'autres devis. "D'autre part, la preuve scientifique de l'ADN n'est pas le saint Graal, rappelle l'avocate. Nous aurons simplement des éléments supplémentaires."

Nous souhaitons que l'instruction se poursuive dans la sérénité.

— Maître Caty Richard

Elisa Pilarski est morte en novembre, dans la forêt de Retz dans l'Aisne. Elle avait 29 ans et était enceinte.