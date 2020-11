Affaire Elisa Pilarski, tuée par des morsures de chien : "Curtis est innocent"

"Curtis est innocent. il n'aurait jamais tué Elisa." Le compagnon d'Elisa Pilarski, cette jeune femme enceinte retrouvée morte en forêt en novembre 2019 tenait une conférence de presse aux côtés de son avocat ce mardi à Bordeaux. L'homme a défendu son chien et assuré qu'il "était entré en règle en France avec un passeport européen, avec tous ses vaccins". "Il n'a jamais eu d'agressivité envers moi, envers Elisa, envers des enfants", a encore ajouté Christophe Ellul.

Début novembre, en se basant sur l'ADN retrouvé sur le corps de la jeune femme, les experts avaient pourtant conclu que la jeune Béarnaise avait été tuée des suites des morsures de Curtis, le chien de son compagnon. Ce dernier demandait alors une contre-expertise. Les experts concluaient également que Curtis était bien un pittbull, une race interdite en France, et non un croisement patterdale terrier et un whippet, comme l'affirmait son maître.

Ce mardi, Christophe Ellul est revenu sur la présence d'autres chiens en forêt de Retz le 17 novembre 2019. 33 autres chiens participaient à une chasse à courre. Le compagnon d'Elisa Pilarski a souligné, aux côtés de son avocat, qu'il avait vu ce jour-là cinq chiens décédés depuis.