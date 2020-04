Affaire Elodie Kulik : le procès en appel se tiendra à Douai, dans le Nord

On ne connaît pas encore la date mais on connaît désormais le lieu du procès en appel de l’affaire Elodie Kulik, la jeune banquière de 24 ans violée et tué en 2002 à Cartigny et Tertry, près de Péronne, dans la Somme.

Son père, Jacky Kulik qui vit à Violaines dans le Pas-de-Calais, l’annonce sur sa page Facebook : le procès de Willy Bardon sera dépaysé dans le Nord, à Douai.

En décembre dernier, Willy Bardon avait été condamné à trente ans de réclusion par les Assises de la Somme pour viol, enlèvement et séquestration suivis de mort. A l’énoncé du verdict en décembre, l’homme de 45 ans avait tenté de se suicider en ingurgitant dans la salle d’audience un pesticide dangereux.

Après cinq jours d’hospitalisation, il avait été incarcéré et avait alors annoncé qu’il faisait appel. le 11 février dernier, sa demande de remise en liberté avait été rejetée.