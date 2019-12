Affaire Élodie Kulik : Willy Bardon "toujours en réanimation" mais son "état stabilisé"

Amiens, France

Willy Bardon est "toujours en réanimation" mais "son état est stabilisé" annonce le procureur de la République d'Amiens ce samedi 7 décembre 2019. Après deux semaines de procès, Willy Bardon a été condamné ce vendredi à 30 ans de réclusion criminelle par les assises de la Somme. Les jurés l'ont reconnu coupable de l'enlèvement, de la séquestration et du viol d'Elodie Kulik en 2002 mais pas du meurtre de la jeune femme de 24 ans. La condamnation n'est pas assortie d'une peine de sûreté.

À l'énoncé du verdict, Willy Bardon a avalé quelque chose. Selon les premières analyses, et d'après les proches contactés cette nuit, il s'agirait "d'un pesticide et non de mort aux rats".

"On ne sait pas comment il a pu cacher ça" alors qu'il avait "été fouillé" affirmait vendredi Alexandre de Bosschère, le procureur, précisant qu'un proche de Willy Bardon avait "dit qu'il attenterait à ses jours s'il était condamné". Une enquête a été ouverte par le parquet d'Amiens pour déterminer les circonstances des faits. En attendant d'en savoir plus, Willy Bardon reste sous escorte policière constante au centre hospitalier, précise le parquet.

A l'énoncé du verdict, les avocats de Willy Bardon ont indiqué qu'ils feraient appel et demanderaient que le dossier soit traité en dehors de la Picardie.