Affaire Escadeillas ou comment l'absence de police scientifique a failli plomber le dossier

Ce vendredi 1er juillet débute pour quatre jours le procès aux assises de Haute-Garonne du meurtrier présumé de Martine Escadeillas, une jeune femme disparue il y a 36 ans à Ramonville-Saint-Agne. Joël Bourgeon a été arrêté en Isère en janvier 2019, 33 ans après les faits. Les proches de la victime attendent de l'accusé, qui a formulé des aveux avant de se rétracter, qu'il avoue pour de bon et désigne l'endroit où repose leur sœur. Dans cette affaire qui date de 1986, l'absence d'ADN et de techniques évoluées de la police scientifique a largement contribué à l'insolvabilité du dossier. Avant la lettre au Procureur d'une proche de la famille qui désigne Joël Bourgeon en 2016, et les aveux du principal suspect trois ans plus tard lors de sa garde à vue.

Catherine Mallaval, journaliste à Libération a écrit avec Mathieu Nocent, journaliste indépendant le livre Scènes de crime aux éditions Flammarion. Elle est l'invitée de la matinale.

L'affaire Escadeillas aurait-elle pu être élucidée plus tôt avec les avancées de la police scientifique ?

Peut-être, si on avait retrouvé des traces d'ADN, je suppose que le meurtrier en a forcément laissé partout. Seulement, à l'époque, on ne savait pas du tout maîtriser cette technique. En fait, la découverte d'un ADN date de 1984 et évidemment qu'à cette époque d'ailleurs, on ne savait pas encore le prélever.

On peut imaginer aussi qu'une affaire emblématique comme celle du petit Grégory serait, si elle avait eu lieu en 2022, sans doute élucidée avec tous les progrès de qu'on connaît ?

Oui, c'est ce que dit l'avocat de la famille Villemin qui est convaincu qu'en une semaine, tout aurait été résolu. Je pense qu'il a raison, honnêtement, mais à cette époque là, on n'a pas gelé la scène de crime, on n'avait pas des techniciens en identification criminelle comme on en a aujourd'hui, ces hommes en blanc qui arrivent sur les scènes et qui empêchent tout le monde de piétiner la scène. Et on aurait sans doute fait tous les prélèvements de façon beaucoup plus rigoureuse.

Vous avez eu le privilège de rencontrer les scientifiques de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale. On s'est rendu compte qu'il fallait aussi recouper l'ADN retrouvé avec celui des parents du potentiel meurtrier....

C'est une énorme avancée. Au début, pour confondre quelqu'un, on prenait un ADN et on cherchait dans la base de données des empreintes génétiques de tous ceux qui ont commis des crimes et délits. Il fallait un correspondance totale. 100 %. Et puis, un jeune chercheur a eu l'idée de rechercher sur la moitié seulement de l'ADN, puisqu'on hérite l'ADN de ses deux parents. Et cela a permis d'élargir beaucoup le champ de recherche et de résoudre des affaires. Ça a été notamment le cas dans l'affaire Elodie Kulik (NDLR violée et tuée en 2002 dans la Somme). C'est une affaire qu'on n'arrivait pas à résoudre et en fait, il se trouve que le père du meurtrier avait lui même été condamné. Et c'est en accédant au père dans le fichier des empreintes génétiques qu'on est remonté au fils et qu'on a pu élucider l'affaire. Cela s'appelle de l'ADN par parentèle.

Autre avancée incroyable dont vous parlez dans votre livre : les insectes placés sur les cadavres et qui permettent d'établir une date assez précise du décès....

C'est très étonnant parce qu'en fait, cela ne nécessite pas beaucoup de science, mais une très bonne connaissance de l'entomologie. À partir de deux ou trois jours, un légiste ne peut plus dater la mort. Or, pour un enquêteur, il faut absolument savoir quand la mort a eu lieu. Et là, les spécialistes utilisent 8 espèces d'insectes sur un corps. En les étudiant, en les prélevant, on peut dater la mort d'une façon extrêmement précise. C'est très intéressant parce qu'en fait, on s'appuie sur la nature pour résoudre un crime".