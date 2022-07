Affaire Escadeillas : le procès de Joël Bourgeon vient de débuter aux assises de Haute-Garonne

La famille de Martine Escadeillas attendait ce procès depuis bientôt 36 ans. Ses deux sœurs et son frère sont parties civiles dans cette affaire emblématique, le cold case toulousain relancé il y a six ans. Martine Escadeillas aurait 60 ans aujourd'hui, cette secrétaire médicale a disparu à l'âge de 24 ans. Des traces de violences ont été détectées dans son immeuble de Ramonville-Saint-Agne en décembre 1986 mais son corps reste introuvable.

Joël Bourgeon, 59 ans aujourd'hui, à l'époque ami de Martine et de son compagnon, avait brutalement quitté la région toulousaine pour le Nord-Isère un mois après la disparition. Après une lettre anonyme, celui qui avait été interrogé comme témoin en 1986 est devenu le suspect numéro un. Arrêté en janvier 2019, il passe aux aveux pendant sa garde à vue et se rétracte une semaine plus tard. Joël Bourgeon, qui a depuis fait sa vie en Isère et eu deux filles, est incarcéré depuis trois ans et demi. Il est jugé du 1er au 6 juillet 2022 par la cour d'assises de Haute-Garonne.

"Je suis innocent"

Apparu assez déterminé au début de l’audience, poignée de main appuyée à ses deux avocats, buste droit, Joël Bourgeon a un physique ordinaire. Ni grand, ni petit, un peu plus d'1m70, cheveux grisonnants coiffés en arrière, il porte une chemise bleue et un jean brut. Il prononce d'emblée une phrase-choc quand le président de la cour finit d’exposer les faits et lui demande s’il veut ajouter qq chose : "M. le président, je suis innocent".

Sa femme et ses deux filles sont là, à quelques mètres du box. De l’autre côté de la salle, le frère Jean et les deux sœurs de Martine Escadeillas, Nicole et Simone. Une des sœurs a un petit portrait de Martine, la benjamine de la famille, dans un cadre sur les genoux. Sont aussi parties civiles René l'un des beaux-frères et Thierry le compagnon de Martine en 1986.

Le directeur d’enquête. commence son récit ce vendredi. Deux autres enquêteurs doivent être entendus cet après-midi.