Affaire Estelle Mouzin : dans l'ancien château de Fourniret, des fouilles avant qu'il ne soit trop tard

C'est une course contre la montre qui est désormais engagée par les enquêteurs et la juge d'instruction Sabine Khéris dans le dossier de la disparition d'Estelle Mouzin. Ce lundi 7 décembre de nouvelles fouilles ont débuté dans le parc du château du Sautou, l'ancienne demeure de Michel Fourniret dans les Ardennes. Les corps de deux des victimes de 'l'Ogre des Ardennes" ont déjà été retrouvé dans ce vaste parc de 15 hectares en 2004.

Après huit heures sur place, les fouilles ont été interrompues et doivent reprendre mardi. Il n'y a pas eu de découverte significatives.

Des fouilles méthodiques

Les fouilles ont débuté ce lundi matin vers 9h. Elles se déroulent dans des endroits que Michel Fourniret a indiqué et qui n'ont jamais été exploré, mais qui sont situés pas loin du château, a précisé Didier Seban, l'avocat d'Eric Mouzin, le père d'Estelle.

D'importants moyens sont engagés, notamment deux pelleteuses de 20 tonnes. Les militaires accompagnés d'un archéologue et d'un anthropologue ont entrepris un travail méthodique. Il s'agit en premier lieu de déssoucher et de déboiser le terrain, avant de creuser.

Ces fouilles se déroulent sans la présence du tueur en série, qui a récemment été hospitalisé pour des problèmes cardiaques.

Pourquoi les enquêteurs espèrent trouver quelque chose

La piste Fourniret était jusqu'à l'an passé, une des multiples possibilités. Elle est devenue plus tangible après les déclarations de Monique Olivier, son ancienne compagne. Celle ci affirme que le tueur en série a séquestré et violée et tuée Estelle Mouzin. Michel Fourniret est mis en examen depuis novembre 2019. Il a d'ailleurs reconnu son implication dans la disparition de la fillette. Il y a quelques semaines, il a d'ailleurs donné des indications précises sur l'endroit où se trouverait le corps de la fillette. Selon l'avocat du père d'Estelle Mouzin, Michel Fourniret aurait indiqué certains lieux dans le parc du château à explorer.

Ce lundi, des militaires et un archéologue ont fouillé le sol gelé durant toute cette journée, et devraient poursuivre les fouilles toute cette semaine.

C'est la troisième opération de fouilles menée dans les Ardennes cette année dans des demeures de Michel Fourniret. Fin octobre 2020, Michel Fourniret avait déjà été emmené dans les Ardennes dans l’espoir qu’il dise où se trouve le corps d’Estelle Mouzin. Un transport a également eu lieu, fin juin dans les Ardennes dans différents lieux, dont le château du Sautou.

à lire aussi Disparition d'Estelle Mouzin : dans les Ardennes la cave du domicile de Fourniret qui intrigue les enquêteurs

Une course contre le temps

Si les enquêteurs sont pressés, alors que la disparition de la fillette remonte à près de 18ans, c'est aussi parce que la santé de Michel Fourniret est chancelante. Il n'a plus la mémoire des lieux et des noms. L'homme âgé de 78 ans souffre de la maladie d'Alzheimer. Il a aussi été hospitalisé le 20 novembre dernier suite à un malaise cardiaque. Ce n'est pas la seule affaire que les enquêteurs tentent d'éclaircir. Ils ont d'ailleurs lancé un appel à témoin en novembre 2020 dans plusieurs affaires non résolues.

Michel Fourniret a été condamné à la perpétuité incompressible en 2008 pour les meurtres de sept jeunes femmes ou adolescentes entre 1987 et 2001, et a avoué en 2018 avoir tué deux autres jeunes femmes dans l’Yonne.