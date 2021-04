Affaire Estelle Mouzin : fin des fouilles menées dans les Ardennes sur les traces de Michel Fourniret

Les fouilles sont terminées dans les Ardennes. La nouvelle campagne de recherches lancée le 26 avril a été interrompue ce jeudi et le dispositif de gendarmerie déployé dans le secteur d'Issancourt-et-Rummel a été levé. L'accès au bois communal a été rouvert.

Depuis lundi dernier, les fouilles avaient repris dans ce secteur pour tenter de retrouver le corps d'Estelle Mouzin, dont Michel Fourniret a avoué le meurtre et pour lequel il est mis en examen depuis 2019. Monique Olivier, son ex-femme, guidait les recherches depuis la gendarmerie de Sedan où elle était interrogée depuis le début de la semaine.

Le corps d'Estelle Mouzin n'a pas été retrouvé

Malgré les indications de Monique Olivier, le corps d'Estelle n'a pas été retrouvé a confirmé à France Bleu Champagne-Ardenne Corinne Herrmann, du cabinet Seban et associés, avocate du père d'Estelle Mouzin. La complice de Michel Fourniret a reconnu sa participation dans la séquestration de la fillette, enlevée en 2003 à Guermantes en Seine-et-Marne. Depuis le 26 avril, elle guidait, à distance, les fouilles menées dans les bois d'Issancourt-et-Rummel. C'est elle qui avait désigné ce site aux enquêteurs, au début du mois.

Un périmètre de recherches avait été délimité, déboisé pendant deux semaines, excavé à la pelleteuse... peine perdue à ce jour. Les fouilles n'ont rien donné. Le corps d'Estelle a-t-il bien été enfoui là en 2003? A-t-il été enterré si peu profond qu'en dix-huit ans, tout a pu disparaitre? On ignore pour l'instant quelles suites la juge d'instruction, Sabine Kheris, entend donner au dossier.

On espérait rendre cette petite fille à son papa - Me Seban, avocat du père d'Estelle Mouzin

Me Didier Seban, autre avocat d'Eric Mouzin, a salué "l'immense travail de la juge et des enquêteurs". "L'enquête est d'un certain point de vue terminée aujourd'hui", constate-t-il.

Au micro de franceinfo, Me Seban regrette que "malgré les déclarations de Monique Olivier, qui a reconnu des éléments sur les lieux, elle a été incapable de dire s'il fallait chercher à droite ou à gauche (...) Elle n'a pas vu Michel Fourniret enterrer le corps d'Estelle. Elle l'a attendu dans la voiture au bout de ce chemin forestier. Elle dit qu'il est parti environ un quart d'heure ou 20 minutes. On espérait rendre cette petite fille à son papa".

Les enquêteurs et Monique Olivier sur le lieu des fouilles à Issancourt-et-Rumel. © AFP - THOMAS BERNARD

Monique Olivier a quitté la gendarmerie de Sedan ce jeudi et regagné son lieu de détention. Michel Fourniret, 79 ans, ne serait plus en capacité d'accompagner les enquêteurs sur le terrain et sa mémoire lui fait défaut. En novembre 2020, il avait été hospitalisé pour des problèmes cardiaques.