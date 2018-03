Paris, Île-de-France, France

Le tueur en série Michel Fourniret, qui vient d'avouer deux nouveaux meurtres, serait-il impliqué dans la disparition d'Estelle Mouzin qui a eu lieu en 2003 à Guermantes (Seine-et-Marne) ?

Les avocats du père de la petite fille de 9 ans en sont persuadés. Ils ont indiqué que Michel Fourniret avait fait des "aveux en creux" dans cette affaire lors d'une audition le 2 mars 2018.

Maître Corinne Herrmann, l'un des deux avocats, explique sur France Bleu Paris ce jeudi, que "Michel Fourniret n'a pas dit clairement les choses comme on pourrait l'espérer quand on parle d'aveux." Les avocats s'appuient sur "une lettre qu'il a écrite en 2007 où il demande à être jugé pour le dossier Estelle Mouzin et les deux autres dossiers qu'il vient d'avouer".

Michel Fourniret déjà condamné à perpétuité pour cinq meurtres et deux assassinats, vient d'avouer, en février 2018, le meurtre de Johanna Parish et de Marie-Angèle Domece, deux jeunes femmes disparues dans l'Yonne au début des années 90. Dans cette lettre, il demandait à rencontrer les familles des trois disparues.

Michel Fourniret n'a jamais joué sur les aveux" - maître Herrmann

Pour l'avocate, lorsque Michel Fourniret demande à être jugé pour les trois affaires dont celle d'Estelle Mouzin ,"en quelque sorte il avoue les faits... c'est une forme d'aveux en creux."

"Fourniret n'avoue pas les choses qu'il n'a pas commises"

L'avocate reconnait que Michel Fourniret est un manipulateur mais, précise-t-elle "jamais sur des aveux. Il peut balader sur des détails. Il peut balader en n'indiquant pas où il a mis les corps exactement et en jouant avec les enquêteurs..." mais indique-t-elle "lorsqu'il a passé des aveux que ce soit en 84, que ce soit en 2004 où nous étions déjà présents sur son dossier où que ce soit récemment, il ne joue pas sur les aveux."

L'avocate affirme que Michel Fourniret ne revient jamais sur des aveux et qu'il "n'avoue pas les choses qu'il n'a pas commises. Simplement il va jouer sur les détails".

"Pour nous, précise l'avocate, des aveux en creux, ce sont aussi des aveux. C'est moins spectaculaire mais c'est quand même _une avancée dans ce dossier_."

La PJ de Versailles pourrait être dessaisie du dossier

Maître Seban, l'autre avocat du père d'Estelle Mouzin pense aussi qu'on a "écarté trop vite la piste Michel Fourniret".

Les deux avocats de la famille Mouzin ont déposé une requête qui sera examinée par la justice le 22 mars 2018. Ils souhaitent que la police judiciaire de Versailles soit dessaisie du dossier Mouzin. Ils veulent que les gendarmes de la SR de Dijon reprennent le dossier. Ce sont ces gendarmes qui ont enquêté sur les meurtres de Johanna Parish et Marie-Angèle Domèce.