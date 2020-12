Affaire Estelle Mouzin : les fouilles dans l'ancien château de Fourniret sont terminées

Le père d'Estelle Mouzin espérait beaucoup de ces fouilles dans le domaine de l'ancienne demeure du tueur en série Michel Fourniret dans les Ardennes mais après 4 jours de recherches, aucun corps n'a été trouvé. Les fouilles s'arrêtent ce jeudi 10 décembre, avec un jour d'avance sur le programme initial, annonce l'avocat du père d'Estelle Mouzin Didier Seban. Ces fouilles dans le parc du domaine du château de Sautou près de Donchery pour tenter de retrouver le corps d'Estelle Mouzin disparue depuis 2003, avaient débuté lundi, avec d'importants moyens.

Les fouilles, les recherches, ont été plus rapides que prévu, toutes les zones qu'on imaginait possibles ont été explorées... et malheureusement on a rien trouvé -- Maître Seban

Deux pelleteuses de 20 tonnes, des militaires, des gendarmes, ainsi qu'un archéologue et un anthropologue ont été mobilisés depuis lundi pour un travail de fouilles méthodique. Les corps de deux des victimes de "l'Ogre des Ardennes" ont déjà été retrouvés dans ce vaste parc de 15 hectares en 2004. Et Michel Fourniret avait indiqué avoir enterré le corps d'Estelle Mouzin au château du Sautou, lors de son transport sur les lieux en octobre 2020.

La troisième opération de fouilles dans les Ardennes depuis le début de l'année

"Les fouilles, les recherches ont été plus rapides que prévu, toutes les zones qu'on imaginait possibles ont été explorées alors vous savez que le domaine du Sautou est énorme mais on a pas lésiné sur les moyens, sur les personnes présentes -des militaires, des gendarmes, la juge d'instruction- des engins de travaux exceptionnels, et malheureusement on a rien trouvé donc la décision a été prise d'arrêter", explique Maître Didier Seban. Alors les indications de Michel Fourniret étaient-elles justes ? C'est toute la question.

Maître Didier Seban ajoute : "Evidemment Michel Fourniret est très âgé, il perd la mémoire, donc on peut penser compte tenu de l'étendue du domaine qu'il s'est trompé, ou qu'il n'a pas voulu le dire... plutôt qu'il s'est trompé, on peut penser que sa mémoire lui a fait défaut". L'avocat du père d'Estelle Mouzin, qui rappelle qu'un appel à témoins est toujours en cours pour trouver des personnes qui auraient croisé Michel Fourniret ou son ex compagne Monique Olivier.