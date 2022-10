Affaire Estelle Mouzin : nouvelles fouilles dans les Ardennes, avec une technique "inédite"

Dans les Ardennes, c'est depuis juin 2020 la dixième campagne de recherches lancée pour tenter de retrouver le corps d'Estelle Mouzin. La fillette de 9 ans a disparu en 2003 en Seine-et-Marne. En 2019, Michel Fourniret, décédé depuis, a été mis en examen pour enlèvement et séquestration suivie de mort . Son ex-épouse, Monique Olivier, a conduit les enquêteurs dans la forêt d'Issancourt-et-Rumel où l'enfant aurait été enterrée.

La nouvelle opération de fouilles a démarré ce lundi en début d'après-midi, selon l'AFP, en présence de Monique Olivier, incarcérée à Fleury-Mérogis. En présence également de Sabine Kheris, la juge d'instruction qui a relancé l'affaire Mouzin-Fourniret en 2019. La magistrate a pris la direction du nouveau pôle national dédié aux "cold cases" , créé en mars 2022.

"Donner des réponses à la famille"

"Des moyens nouveaux et techniques ont été mis en oeuvre" pour ces recherches, a indiqué à l'AFP l'avocat de la famille d'Estelle Mouzin, Me Didier Seban, une forme de cartographie du sol, "on passe par la tomographie, on a vérifié des problématiques avec des drones, avec du courant électrique dans le sol".

Me Seban espère que ces nouvelles recherches seront "cette fois les bonnes pour donner des réponses à la famille".

Les dernières fouilles remontent à près d'un an : en novembre 2021, les enquêteurs étaient à la recherche d'une pierre près de laquelle Michel Fourniret aurait enterré Estelle Mouzin.