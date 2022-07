Affaire Estrabaud dans le Tarn : il y aura un troisième procès selon l'avocat de Guerric Jehanno

C'est Simon Cohen, l'avocat de Guerric Jehanno qui donne cette information. Dans un arrêt du 28 juin, qui n'est pas disponible sur le site de la Cour de cassation, la juridiction aurait cassé la décision rendue en novembre dernier dans le procès de l'affaire Estrabaud. Guérric Jehanno a été condamné en appel à 30 ans de prison pour le meurtre, le viol et la séquestration d'Amandine Estrabaud. Ses avocats avaient dans la foulée signalé qu'ils demanderaient un troisième procès, ils semblent l'avoir obtenu.

"Coupable idéal car il n'y a pas de preuves"

Dans cette affaire, Guérric Jehanno, 34 ans aujourd'hui, a été condamné deux fois à 30 ans de prison, en octobre 2020 puis en novembre 2021. Ce maçon est le principal suspect dans la disparition en juin 2013 d'Amandine Estrabaud, 30 ans. Cette surveillante dans un lycée de Castres est vue pour la toute dernière fois le jour de sa disparition par une voisine qui dit l'avoir vu descendre d'un fourgon de chantier devant chez elle. Guérric Jehanno travaillait quant à lui sur un chantier juste à côté de la maison d'Amandine dans le village de Roquecourbe. Il a été mis en examen en avril 2016, près de trois ans après la disparition.

Comme dans l'affaire Jubillar qui arrivera sept ans plus tard, le corps de la victime n'a jamais été retrouvé, il n'existe pas de scène de crime même si une zone de bagarre a été identifiée dans le jardin d'Amandine et l'accusé nie farouchement. Des codétenus de Guérric Jehanno, dont la crédibilité est mis en cause par l'accusation, ont fait part à plusieurs reprise des aveux de ce dernier pendant sa détention. La défense a toujours soutenu que son client était un coupable idéal, un homme accro aux jeux vidéos, meurtri par la mort de ses deux frères. Mais que la justice ne disposait en l'état d'aucune preuve.

Le pourvoi en cassation est la dernière chance d'une personne déclarée coupable en première instance puis en appel. S'il ne suspend pas l'exécution de la peine prononcée, il permet de censurer la non-conformité en droit d'une décision de justice. En clair, le dossier n'est pas étudié sur le fond, mais sur la forme. Trois issus sont ensuite possible : la décision rendue précédemment peut être cassée et annulée ; avec ou sans renvoi devant une cour d'appel ; et le pourvoi peut être considéré irrecevable.