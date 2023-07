Affaire Eya : l'avocate du père incarcéré contre-attaque

Khaled Sassi, le père de la petite Eya,10 ans, et son complice qui l'avait aidé à enlever la fillette en mai dernier, à Fontaine, sont désormais mis en examen et détenus en Isère.

La fillette et ses ravisseurs avaient été retrouvés au lendemain de l'enlèvement au Danemark. L'enfant, saine et sauve, avait été remise à sa mère et les deux hommes avaient été arrêtés.

Finalement extradés, ils ont été mis en examen le 7 juillet pour soustraction d'enfant par ascendant et violence sur mineur de 15 ans, en ce qui concerne le père et fin juin, pour complicité de soustraction d'enfant et violence pour le complice. Les deux hommes ont été placés en détention provisoire.

Rétablir les droits du père d'Eya

L'avocate grenobloise de Khaled Sassi, Maitre Véronique Pigeon, silencieuse jusque-là, a tenu a prendre la parole pour défendre son client, dont elle s'occupe depuis 2019. Elle demande que l'instruction soit faite aussi à décharge, car, selon elle, l'histoire racontée par la mère n'est pas exacte. Khaled Sassi avait obtenu la garde de sa fille en Tunisie, où résidait le couple, avant que la mère ne vienne en Isère pour retrouver sa famille. Pour Maitre Pigeon, c'est elle qui la première a enlevée sa fille.

L'enlèvement d'Eya : un acte de désespoir

"La mère est partie, avec l'autorisation de son mari, en 2017, soi-disant pour visiter sa mère, qui vit dans l'agglomération grenobloise. Mais en fait, elle avait tout organisé et elle savait qu'elle ne reviendrait en Tunisie. En 2018, mon client obtient le divorce en Tunisie avec la garde de sa fille, avec un droit de visite pour la mère. cette dernière a multiplié les recours. Mon client ne pouvait voir sa fille que très épisodiquement. Quoi qu'en dise la mère, Eya aime beaucoup son père. Je ne cautionne pas son acte, mais je comprends que c'est par désespoir qu'il a pris la décision de l'enlever." plaide l'avocate.

Quant aux accusations de violence du père sur son ex-épouse et sur sa fille, Maitre Pigeon dit ne pas savoir ce qui s'est passé dans le couple, mais elle sait que le père aime sa fille et que ne pas la voir, alors qu'il en a le droit, est terrible pour lui. "Moi je trouve qu'on ne pense pas assez à cette petite fille qui ne voit pas son père et à qui on dit qu'il est méchant et que c'est pour ça qu'il est en prison! Je trouve cela injuste car les droits de mon client ne sont pas respectés. Quand Eya grandira, elle comprendra que son père a tout fait pour garder les liens avec elle, mais que sa mère a tout fait pour l'en priver." conclut Maitre Pigeon.

Une procédure d'exequatur à venir

Pour l'instant, le père est incarcéré, à Saint Quentin Fallavier mais prochainement, la procédure d'exequatur va être examinée par un magistrat qui dira si le jugement tunisien doit être exécuté en France, selon la convention passée entre les deux pays.

Exequatur est un terme juridique qui vient du latin et qui veut dire : "que ce soit exécuté". La France et la Tunisie ont passé une convention qui dit que les jugements tunisiens sont reconnus en France et inversement. Mais la mère pourra faire des recours, si elle le souhaite.