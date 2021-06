Affaire Farina : la plainte d'une de ses victimes recevable, sans totalement satisfaire son avocat

C'est la première victime de Romain Farina, cet enseignant accusé d'avoir violé des dizaines d'enfants en Isère et dans le Rhône. Il s'est suicidé en prison en avril 2016, un peu plus d'un an après son arrestation alors qu'il dirigeait une école de Villefontaine. Sarah, 24 ans aujourd'hui, était en classe de CP en 2003-2004 à Vénissieux quand elle est victime de viol. Elle se rend compte de tout ça dans le cadre de l'enquête de 2015, quand éclate l'affaire de Villefontaine, lui causant des "blessures psychiques profondes" selon son avocat, Me Hervé Gerbi.

Sarah dénonce l'absence d'inscription au fichier des délinquants sexuels malgré une condamnation en 2008

Pour Sarah, dans ce dossier, l'institution judiciaire et l'Education nationale ont une part de responsabilité qu'elle veut faire reconnaître. Elle pointe notamment du doigt l'absence d'inscription au fichier des délinquants sexuels de Romain Farina, après une condamnation prononcée en 2008 par le tribunal de Bourgoin-Jallieu pour recel de diffusion d'images de mineurs à caractère pornographique. Pour Sarah, si cela avait été le cas, cela aurait empêché l'enseignant d'être au contact d'enfant et de commettre d'autres agressions.

Un juge de Valence s'est déclaré incompétent pour instruire sa plainte contre l'institution judicaire et l'Education nationale. Le mois dernier, son avocat a saisi la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble pour contester cette décision. Ce mardi 1er juin, la chambre de l'instruction lui donne gain de cause car oui, la plainte est bien recevable. Il peut y avoir investigations et en fonction du résultat d'éventuelles mises en cause.

Plainte recevable mais renvoyée vers le tribunal dont le parquet est pointé du doigt

Mais - et c'est là que ça coince pour Me Gerbi - c'est qu'il est spécifié que cette plainte doit être traitée par le juge d'instruction de Bourgoin-Jallieu alors que lui et sa cliente mettent en cause le rôle du parquet de ce même tribunal. "On demande à un doyen des juges d'instruction de faire d'enquêter, de faire des actes d'instruction qui visent très directement le parquet de Bourgoin-Jallieu, qui lui-même a son mot à dire sur l'instruction qui serait ouverte. On ne peut pas à la fois être juge et parti", explique-t-il.

S'il ne sait pas encore quelle décision il va prendre, deux options s'offrent à Me Gerbi. Soit il se pourvoit en cassation, où il est regardé que la décision a été rendue dans le respect ou non de la règle de droit. Soit la plainte prend bien la direction de l'instruction à Bourgoin-Jallieu, mais dans la foulée, il fait ce qu'on appelle une requête en suspicion légitime contre le juge berjallien. Avec comme objectif qu'un juge d'un autre tribunal soit désigné pour étudier la plainte.

"Il faut se dire que pour une victime, le temps renforce la conviction" - Me Hervé Gerbi

Un nouveau contre-temps judiciaire pour Sarah, mais il n'entache en rien sa détermination selon Me Gerbi : "il faut se dire que pour une victime, le temps renforce la conviction. Depuis le début, elle a indiqué que ce qui lui pesait dans cette affaire, cela a été autant la révélation de faits qu'elle a vécus alors qu'elle était enfant et cette révélation a fait ressurgir des angoisses qu'elle avait pu avoir quand elle était enfant. Mais c'est aussi, depuis le début, le traitement judiciaire de ce dossier Farina pour qu'elle puisse tourner la page."

Me Gerbi ajoute que sa cliente ira jusqu'au bout et rappelle que la plainte vise aussi l'Education nationale car "il y a eu des manquements de sa part, elle était au courant des premiers faits d'agressions sexuelles de cet instituteur." En 2001, une première plainte alors qu'il enseignait à Vénissieux avait été classée sans suite.