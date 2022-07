Affaire Farina : le tribunal administratif de Grenoble condamne des défaillances des services de l'État

Le tribunal administratif de Grenoble reconnaît les services de l'État coupables de défaillances dans l'affaire Farina. Ce directeur d'école à Villefontaine était accusé d'avoir violé et agressé sexuellement plus de 40 enfants en Nord-Isère et dans le Rhône. Il s'est suicidé avant d'être jugé.

Il y a eu la frustration et la colère faute de procès pour les victimes de Romain Farina et leur famille. Aujourd'hui, il y a probablement une part de satisfaction pour certaines d'entre elles. Le tribunal administratif de Grenoble reconnaît les services de l'État coupables de défaillances dans le traitement de ce dossier de pédophilie à l'école.

Alors qu'il est directeur de l'école du Mas de la Raz à Villefontaine en 2015, un enfant dénonce les agissements de cet enseignant. Il est accusé de viols aggravés et agressions sexuelles sur mineurs pendant 14 ans, plus de 40 victimes sont officiellement identifiées en Nord-Isère (Saint-Clair-de-La-Tour, Les Avenières, Villefontaine) mais aussi dans le Rhône (Vénissieux.) Romain Farina se suicide dans sa cellule un an après que l'affaire a éclaté. Malgré l'absence de procès, les familles n'ont rien lâché et certaines d'entre elles usent de différents recours via leur avocat pour tenter de faire reconnaître la responsabilité de l'État dans ce dossier.

Décision suite à un recours en responsabilité de l'État

La décision rendue début juillet en première instance du tribunal administratif de Grenoble, rapportée par le journal Le Parisien, va dans ce sens et satisfait Christophe Arroudj, l'avocat de la famille de l'enfant qui a dénoncé les faits en 2015. "Bien évidemment, ça a laissé des traces qui sont difficilement mesurables" sur cet enfant âgé aujourd'hui de 13 ans, victime qui "à l'époque a dû faire des efforts pour lutter contre ce que lui demandait de faire son instituteur" selon son avocat. "Je sais, parce que sa maman me l'a dit, qu'il était très heureux de voir ce qui était écrit dans le jugement et de voir que ce qu'il avait subit avait été reconnu par des magistrats." Cet avocat est à l'origine du recours en responsabilité de l'État déposé en 2020.

Ce sont les défaillances du ministère de la Justice qui sont relevées par les magistrats du tribunal administratif

_"Ce sont les défaillances du ministère de la Justice qui sont relevées par les magistrats du tribunal administratif"continue Christophe Arroudj,"une absence de communication d'éléments qui en toute logique auraient dû être communiqués à l'époque au ministère de l'Education nationale, même si les conditions juridiques n'étaient pas exactement les mêmes qu'aujourd'hui."_

Une autre plainte toujours en cours

En 2008, Romain Farina est condamné pour recel d'images pédopornographiques mais le parquet de Bourgoin-Jallieu n'a pas transmis cette condamnation au rectorat de l'académie de Grenoble. L'enseignant n'est pas non plus enregistré au fichier des délinquants sexuels. "Avec cette décision, quelle que soit l'orientation juridique que nous avons choisi, ça démontre que nous considérons tous qu'il y a eu une grave carence de l'État, de l'institution judiciaire pour protéger ces nombreux enfants" estime l'avocat isérois Hervé Gerbi qui défend la première victime identifiée de l'enseignant.

Le jugement du tribunal administratif de Grenoble début juillet 2022 est encourageante pour Hervé Gerbi puisque sa plainte qui pourrait mettre en cause le parquet de Bourgoin-Jallieu une nouvelle fois est toujours en cours. Sollicité par France Bleu Isère, le parquet de Bourgoin-Jallieu n'a pas répondu pour le moment. L'actuelle procureur de la République n'était pas en poste au moment de la condamnation de Romain Farina pour détention d'images pédopornographiques en 2008.