Affaire Ferrand : le parquet de Brest a finalement décidé d'ouvrir une enquête préliminaire

Retournement de situation dans l'affaire Ferrand. Le parquet de Brest a finalement décidé d'ouvrir une d'une enquête préliminaire après les révélations sur le ministre de la Cohésion des territoires, Richard Ferrand. Il l'a annoncé ce jeudi et explique cette volte-face par la publication dans la presse d'"éléments complémentaires" et "susceptibles de mettre en cause".

L'enquête est confiée à la direction interrégionale de la police judiciaire de Rennes, précise le procureur de la République, Eric Mathais, dans un communiqué.

Le ministre de la Cohésion des territoires a été mis en cause par Le Canard Enchaîné la semaine dernière dans une opération immobilière, portant sur la location de locaux appartenant à sa compagne par les Mutuelles de Bretagne, à l'époque où il en était le directeur. Suite à ces révélations, le parquet national financier avait décidé de ne pas ouvrir d'enquête préliminaire, ne s'estimant pas compétent. Le parquet de Brest avait initialement annoncé vendredi dernier ne pas ouvrir d'enquête non plus. "Aucun des faits relatés n’est susceptible de relever d’une ou plusieurs qualifications pénales permettant d’ouvrir une enquête préliminaire", avait alors déclaré le procureur de Brest, Eric Mathais.

