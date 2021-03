Affaire Ferrara : le combat d'un avocat

Maitre Gallo défend depuis 5 ans la famille de Jean-Pierre Ferrara, un carrossier de 52 ans, père de 4 enfants.

Querelle de voisinage

Suite à une querelle, son voisin appelle la police, expliquant que Jean-Pierre Ferrara est ivre -il avait 2,46 grammes d'alcool dans le sang- et armé. Quand les 5 policiers arrivent, ils disent voir une arme dans la main du carrossier et tirent, s'estimant en état de légitime défense.

Classée sans suite, dans un premier temps, l'enquête a été relancée, car la famille a déposé plainte avec constitution de partie civile pour homicide volontaire.

Reconstitution

Une reconstitution a eu lieu en septembre 2020. Un temps fort de l'instruction, pour Maitre Ronald Gallo, car il a pu visualiser la scène et pour lui, la légitime défense invoquée par les policiers ne tient pas. "Les policiers ont été appelés soi-disant pour un forcené, ivre et armé, tel que le décrit son voisin. Mais quand ils arrivent, armés et casqués, avec leurs gilets pare-balles, ils voient un homme, derrière la baie vitrée de sa cuisine, paisible, qui sort dans son jardin pour préparer le barbecue familiale, ses proches étant tous absents au moment du drame."

Mort pour rien

Pour Maitre Gallo, les policiers auraient alors dû revoir leur stratégie. "Pourtant, les policiers mettent en joue Jean-Pierre Ferrara. Ils lui ont demandé de poser la machette qu'il avait à la main. Et ils expliquent qu'ensuite, ils l'ont vu passer sa main derrière son dos pour chercher son arme et ils ont tiré, par réflexe, ont-ils dit. Ce sont des professionnels, cela n'aurait pas dû arriver."

Pour Maitre Gallo, le carrossier est mort sans comprendre ce qui lui arrivait. "Il était aveuglé par les lampes des policiers. En plus, il était sourd et ce soir-là, il ne portait pas ses prothèses auditives. Il n'a pas dû entendre les sommations". L'instruction va donc se poursuivre. "Il reste encore deux confrontations de policiers à faire."

Légitime défense

Quant aux deux avocats des 5 policiers. ils se retranchent derrière le secret de l'instruction, précisant toutefois que, contrairement à Maitre Gallo, la reconstitution les a confortés, eux, dans leur conviction que leurs clients étaient bien en état de légitime défense.

Rappelons que ce drame était survenu dans un contexte particulier, quelques jours après l'attaque, à Viry Chatillon en région parisienne, de la voiture de 4 policiers à coups de cocktails molotov. Deux fonctionnaires, dont une femme, avaient été gravement brûlés.