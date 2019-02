Affaire Fiona : Cécile Bourgeon libérée ce mercredi soir ?

Clermont-Ferrand, France

La Cour de cassation dira donc ce mercredi après-midi si elle "casse" l'arrêt de la cour d'appel du Puy-en-Velay de 2018. Lors de ce procès en appel, Cécile Bourgeon et de Berkane Makhlouf avaient été condamnés à vingt ans de réclusion criminelle pour les coups mortels portés à la fillette en 2013.

Ce mercredi matin la haute juridiction a examiné ce matin les pourvois de Cécile Bourgeon, mère de la fillette, et de son ex-compagnon Berkane Makhlouf. Ils soulèvent plusieurs irrégularités procédurales constatées par leurs avocats lors de leur procès en appel devant les assises de la Haute-Loire.

L'avocate générale pour la cassation de l'arrêt

L'avocate générale s'est prononcée en faveur de la cassation de cet arrêt de la cour d'assises pour quatre raisons : la défense de Cécile Bourgeon n'avait pas eu la parole en dernier, comme le prévoit le code de procédure pénale, lors d'une demande de renvoi du procès; cette demande de renvoi avait été rejetée sans motivation; Mme Bourgeon avait été condamnée pour coups mortels et non-assistance à personne en danger, deux infractions incompatibles; et un expert avait été entendu par la cour sans qu'on lui fasse prêter serment. Si elle suit cet avis, la Cour de cassation devrait casser les condamnations des deux accusés et ordonner que se tienne un nouveau procès en appel.

En 2016, la cour d'assises du Puy-de-Dôme avait acquitté Cécile Bourgeon pour les coups mortels et l'avait condamnée à cinq ans d'emprisonnement pour avoir fait croire à un enlèvement de l'enfant.

En cas de cassation de la décision d'appel, la mère de Fiona, qui a déjà exécuté ces cinq ans, pourrait donc sortir de prison et comparaître libre à son nouveau et quatrième procès. Une liberté qu'il faudra encadrer compte tenu de la haine qu'avait suscitée la jeune femme au tout début de l'affaire, notamment après son mensonge au sujet du pseudo enlèvement de la fillette en mai 2013 dans le parc Montjuzet à Clermont-Ferrand.