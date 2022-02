Affaire Fiona : La cour de cassation rejette le pourvoi des avocats de Cécile Bourgeon

Il n'y aura pas de 5e procès de l'affaire Fiona. La cour de cassation a mis fin au feuilleton judiciaire ce mercredi 16 février en rejetant le pourvoi en cassation des avocats de Cécile Bourgeon. Un recours déposé après le verdict du procès en appel de décembre 2020 où Cécile Bourgeon a été condamnée à 20 ans de réclusion criminelle.

Après trois autres procès, c'était la première fois qu'elle écopait d'une peine plus lourde que son ex-compagnon Berkane Makhlouf qui lui, a été condamné à 18 ans de prison. Elle avait été reconnue co-auteur des coups mortels et non plus complice, une différence de qualifications des faits qui avait poussé ses avocats à déposer ce nouveau pourvoi en cassation.

Il était peut-être temps de tourner la page - Renaud Portejoie, un des avocats de Cécile Bourgeon

"Ça n'est pas une déception", confie Me Renaud Portejoie, l'un de ses avocats, "il est vrai que nous souhaitions un autre procès et en même temps il était peut-être temps de tourner la page". Désormais, l'avocat se concentre sur la suite : demander un aménagement de la peine de Cécile Bourgeon. "Ça fait déjà sept ans qu'elle est incarcérée, elle a été condamnée définitivement à une peine de 20 années, avec le jeu des réductions de peine, elle peut prétendre à une sortie rapidement", explique-t-il. "L'idée c'est de pouvoir bénéficier peut-être d'un bracelet électronique", conclut-il.

Me Renaud Portejoie réagit à la décision de la cour de cassation. Copier