Affaire Fiona : le quatrième procès devant les Assises a débuté à Lyon

Le procès en appel de Cécile Bourgeon et Berkane Makhlouf devant la cour d'assises du Rhône a démarré ce mardi matin à Lyon. Un procès qui doit durer jusqu'au 16 décembre au moins et dans lequel la mère de la petite Fiona comparaît libre.

Le quatrième procès de Cécile Bourgeon et Berkane Makhlouf devant une cour d'assises a débuté ce mardi à Lyon. Libre depuis février 2019, la mère de la petite Fiona et son ex compagnon, qui est lui toujours en détention, comparaissent pour "violences aggravées ayant entraîné la mort" après le décès de la petite fille en mai 2013. Ce procès sera le dernier aux Assises dans cette affaire qui a connu de nombreux rebondissements dans l'enquête comme dans les différentes audiences.

Une situation inédite dans cette affaire

Condamnée à cinq ans de détention en première instance car acquittée des coups mortels, Cécile Bourgeon se présente libre pour ce procès. Depuis sa remise en liberté elle s'est mariée dans le sud de la France et a eu une petite fille, son quatrième enfant.

Pour son avocat maître Renaud Portejoie, cette situation devrait bénéficier à sa cliente, "c'est essentiel, le regard des jurés est naturellement différent que l'on comparaisse libre ou détenu." Selon lui, elle se présente devant la cour "déterminée, elle est naturellement impatiente de s'expliquer devant ses juges et de tourner cette page aussi."

Evidemment, le fait qu'elle soit libre alors que son co-accusé est toujours en détention aura un impact, ne serait-ce que parce que Berkane Makhlouf aura lui à effectuer les trajets depuis la prison tous les jours. Mais pour maître Rodolphe Costantino, conseil de l'association Enfance et partage, partie civile dans ce dossier, n'est pas certain que ce soit un avantage auprès des jurés, "est-ce que c'est véritablement à l'avantage de madame Bourgeon, est-ce que ce ne sera pas au contraire une image qui choque compte tenu du contexte, c'est possible."

Un procès prévu pour durer trois semaines

Le premier jour ce mardi doit être consacré aux interrogatoires de personnalités des deux accusés, avant le rappel des faits et de l'enquête ce mercredi et ce jeudi. L'entourage de Cécile Bourgeon et de Berkane Makhlouf sera ensuite entendu par la cour la semaine suivante tout comme les experts psychiatres. Les psychologues seront interrogés le lundi 14 décembre et les plaidoiries débuteront le lendemain. La cour d'assises prévoit un délibéré le mercredi 16 décembre si les débats se déroulent comme prévus. Cécile Bourgeon et Berkane Makhlouf encourent jusqu'à 30 ans de prison.