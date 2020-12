Affaire Fiona : Cécile Bourgeon et Berkane Makhlouf coupables, condamnés à 20 ans et 18 ans de prison

Sept ans et demi après la disparition de la petite Fiona, à Clermont-Ferrand, le verdict est tombé devant la cour d'assises du Rhône à Lyon ce vendredi après-midi. Cécile Bourgeon, la mère de la fillette dont le corps n'a jamais été retrouvé, écope de 20 années de réclusion criminelle. Son ex-compagnon Berkane Makhlouf est condamné à 18 années de réclusion criminelle. Ils ont été reconnus coupables tous les deux de violences volontaires sur la petite Fiona en mai 2013. Les jurés ont mis près de six heures pour rendre le verdict.

Il s'agit sans doute (un pourvoi en cassation reste possible) de l'épilogue judiciaire d'une affaire très médiatisée. Tout au long des douze jours d'audience devant la cour d'assises de Lyon, les interrogatoires des deux accusés, notamment celui de Cécile Bourgeon, n'ont pas vraiment permis d'en savoir plus. L'avocat général, dans son réquisitoire, avait affiché une pleine conviction que Berkane Maklhouf est l'auteur, Cécile Bourgeon la complice. "Il importe de mettre fin à cette sordide mascarade" avait déclaré Joël Sollier. Il avait demandé 30 ans de réclusion criminelle contre la mère et l'ex-beau père.

à lire aussi CHRONOLOGIE - Affaire Fiona : retour sur sept années de rebondissements judiciaires

La mère et l'ex beau-père de Fiona ont comparu à trois reprises devant une cour d'assises, le dernier procès en février 2018 ayant mené à leur condamnation à 20 ans de réclusion, un verdict cassé par la Cour de cassation, d'où ce nouveau procès à Lyon.