Affaire Fiona : les pourvois en cassation de Cécile Bourgeon et Berkane Makhlouf renvoyés au 20 février

Paris, France

La Cour de cassation a renvoyé ce mercredi l'examen des pourvois de la mère de la petite Fiona et de son ex-compagnon. Ce renvoi fait suite à une requête en inscription de faux déposée par deux associations (Innoncence en danger et Enfance et partage), parties civiles au procès de Cécile Bourgeon et Berkane Makhlouf . Elles demandent la levée du procès-verbal des débats de la cour d'assises. L'audience devrait donc se tenir le 20 février.

C'est une démarche désespérée des parties civiles" Renaud Portejoie, avocat de Cécile Bourgeon

Par ailleurs l'avocat général se prononce pour la cassation dans son réquisitoire. Sur les six moyens soulevés par la défense de la mère de la fillette, quatre justifient la cassation selon lui. En cas de cassation, la mère de Fiona, qui a déjà exécuté sa peine, pourrait donc sortir de prison début mars. Elle comparaîtra ainsi libre à son nouveau et quatrième procès.