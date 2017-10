Nicolas Chafoulais, le père de Fiona : "J'en veux à la justice, je demande la délocalisation du procès"

Le père de la petite Fiona attendait beaucoup de ce procès en appel au Puy-en-Velay de Cécile Bourgeon et de Berkane Makhlouf. Il attendait surtout la vérité. A la place, il a le sentiment d'avoir assisté à une "grande pièce de théâtre". Le procès a été renvoyé en janvier.

A l'annonce de la décision du renvoi, le père de Fiona n'a pas dit mot. Mâchoire serrée, il a quitté en trombes le palais de justice du Puy-en-Velay, sans en alerter son avocat. Ce lundi matin, Nicolas Chafoulais a pris un nouveau coup sur la tête alors qu'il attendait, lui, de comprendre comment sa fille était décédée en mai 2013. Il n'aura pas eu de réponses au Puy-en-Velay, juste s'est-il posé, peut-être, de nouvelles questions sur le fonctionnement de la justice.

Ce mercredi, il a tenu à s'exprimer. Son avocat Charles Fribourg se désolidarise de ses propos.

France Bleu Pays d'Auvergne : "Comment avez-vous vécu l'incident et le report du procès?"

Nicolas Chafoulais : "Moi je suis dégoûté par ce qu'il s'est passé. Le procès devait continuer. Je ne comprends pas comment on peut en arriver là pour si peu. J'aimerais que cela soit un peu plus juste et moins calculé. J'en veux à la justice. Tout cela a l'air d'être calculé."

FBPA : "En fin de semaine vous disiez que les accusés avaient en fait trois avocats ?"

NC : "Bien sûr. Le pacte Bourgeon-Makhlouf est présent même chez ces avocats. Ils roulent pour une même cause, essayer de faire passer la thèse de l'accident. C'est aberrant."

FBPA : "Qu'est ce qu'il faudrait pour que ce troisième procès annoncé vous satisfasse ?"

NC : "Qu'on ne se penche pas que sur le cas de Berkane Makhlouf et notamment le président des Assises (ndlr : Etienne Fradin). Il devrait être moins excessif sur Makhlouf et plus sur Bourgeon. Elle est dans le lot elle aussi. Se pencher sur les deux accusés. La justice doit être juste pour les deux parties."

FBPA : " Souhaitez-vous la délocalisation de ce procès ?"

NC : "Oui, je préférerais. A Clermont, les acteurs de ce dossier se connaissent tous. Ils sont plus ou moins copains. Le renvoi de lundi était programmé déjà le week-end. Le juge et les avocats de la défense se connaissent très bien. Je ne dirais pas qu'ils mangent ensemble. Mais ça me rend dingue. Pour moi la justice ne devrait pas être comme ça."

FBPA : " Vous avez l'impression d'avoir assisté à du cinéma la semaine dernière ?"

NC : "Oui. C'était une grande pièce de théâtre. Quand le juge court après les avocats de la défense pour qu'ils reviennent, ce n'est pas un procès c'est du cinéma. On ne voit rien de juste dans ce procès."

FBPA : "On a tenté de protéger Cécile Bourgeon dans ce procès?"

NC : "Oui, on minimise sa responsabilité. On n'essaie pas de savoir la vérité dans ce procès."

FBPA : "A-t-on oublié votre fille Fiona dans ce procès ?"

NC : "On n'en a pas parlé pendant le procès. On a détourné l'attention du vrai problème qu'est le décès de ma fille qu'on a laissée agoniser."

FBPA : " Etes-vous découragé aujourd'hui?"

NC : "Non. Ça met un coup au moral mais découragé non. Tant que je ne saurai pas au moins une partie de la vérité, je viendrai à tous les procès. Ils peuvent les faire reporter pendant vingt ans s'ils veulent. Ils seront morts avant moi. Mais je m'attends à tout aujourd'hui."