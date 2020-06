Affaire Gabin : le médecin de famille est jugé ce jeudi au tribunal de Guéret

Le procès du médecin de Gabin se tient ce jeudi 4 juin, au tribunal de Guéret. Jean-Louis Vaurs suivait régulièrement le petit garçon qui est mort de faim et de soif en 2013 à Aubusson. Les parents, qui résidaient alors à Saint-Marc-à-Frongier, s'étaient présentés aux urgences, avec l'enfant, très amaigri et totalement déshydraté. Les secours d'avaient pas réussi à le ranimer.

Cet hiver, les parents ont été condamnés aux assises de la Creuse, à 17 ans de prison pour privation de soins. On entame ce matin le deuxième volet judiciaire de cette affaire : le médecin de famille, qui n’a jamais donné l’alerte, est mis en examen pour non-assistance à personne en péril. Il risque sept ans de prison.

Le médecin reconnait une erreur de diagnostic

En novembre 2019 lors du procès des parents du petit Gabin, le docteur Jean-Louis Vaurs a été appelé à la barre comme témoin. Ce médecin généraliste d'Aubusson, qui exerce depuis plus de 35 ans, avait fait part de ses regrets: " J’ai fait une erreur de diagnostic grossière. Je le regrette. Je le regretterai toute ma vie ", avait-il avoué.

A RELIRE : Assises de la Creuse : "j'ai fait une erreur de diagnostique majeure", dit le médecin de Gabin

Entre 2012 et 2013, le praticien a ausculté sept fois le petit Gabin. Le dernier rendez-vous remontait à un mois et demi avant la mort de l'enfant. Les courbes de poids et de taille étaient déjà en dessous des normales, et à 22 mois, l'enfant ne marchait pas.

D'après les spécialistes interrogés durant le procès des parents, cette situation aurait dû inquiéter le docteur Vaurs. La bonne réaction aurait été d'orienter Gabin vers un pédiatre, voire d'alerter les services sociaux.

Le docteur s'est-il abstenu d'intervenir volontairement?

Pourtant, rendez-vous après rendez-vous, le docteur Vaurs ne s’est pas inquiété de l'état de santé de Gabin. Au cours de son audition de novembre, il a expliqué se souvenir d'un enfant souriant, "avec une bonne bouille", et qui "ne présentait pas de signe de négligence ou de coup".

Le docteur Vaurs avait assuré : " Si j'avais vu un signe de dénutrition, j'aurais agi. Jamais je n'aurais négligé cet enfant ". Au cours du procès qui s'ouvre ce jeudi 4 juin, les juges devront déterminer si, contrairement à ce qu'il prétend, le Dr Vaurs s’est abstenu volontairement d’aider Gabin. La non-assistance à personne en péril, suggère en effet une intention de pas intervenir.

Dans cette affaire, l'association l'enfant bleu-enfance maltraitée s'est portée partie civile. Les parents de Gabin, qui ont été condamnés pour privation de soins, se sont aussi portés parties civiles.