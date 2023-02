Affaire Gabriel Fortin : les écrits du "tueur de DRH" parlent pour lui

Gabriel Fortin comparaîtra devant la Cour d'Assises de la Drôme en juin prochain . Cet homme de 48 ans, habitant Nancy, ingénieur au chômage, est accusé d'avoir abattu Patricia Pasquion, conseillère Pôle Emploi à Valence dans la Drôme, et Géraldine Caclin, responsable des ressources humaines dans l'entreprise Faun à Guilherand-Granges en Ardèche le 28 janvier 2021. Il est accusé aussi d'avoir plus tôt, le 26 janvier 2021 au soir, dans le Haut-Rhin, abattu Estelle Luce, DRH de l'entreprise Knauf à Wolfgantzen, et d'avoir essayé de tuer un ancien DRH à Wattwiller.

L'instruction de l'affaire est terminée. Gabriel Fortin est resté muet face au juge d'instruction, n'a pas participé aux reconstitutions, et a refusé tout entretien avec les experts psychologues et psychiatres. Il dit simplement au début de son incarcération qu'il "préfère la détention à la déchéance sociale". Mais on apprend des choses sur lui et sur ses motivations à travers les notes qu'il rédige en prison, en français et en allemand, sur des feuilles volantes et un calepin. Il a laissé également beaucoup de fichiers informatiques saisis à son domicile : il consignait toutes ses dépenses depuis l'an 2000 (courses, péages, sorties), comparait méthodiquement le prix des légumes, comptait le nombre de pas réalisés lors de ses balades...quantité de détails bien classés par rubriques.

Des notes écrites en prison, et des fichiers informatiques

Dans ces documents, on lit son ressentiment, son amertume, vis à vis du monde travail, des entreprises qui l'ont licencié pour faute ou insuffisance professionnelle. Sur une note en prison, il évoque la lettre de licenciement rédigée par Géraldine Caclin et reçue la veille de Noël 2009. Il écrit : "volonté de mettre à genoux + volonté d'humilier. (Faun, la lettre envoyée le 24 déc. !!!" Dans une autre note, il écrit "GF (ndlr : il se désigne par ses initiales) était voué aux minima sociaux à cause d'inactions justice."

On devine aussi sa paranoïa. Lors de son licenciement chez Faun, il pense être victime d'une escroquerie et explique que les entreprises qu'il a démarchées ensuite lui indiquent qu'il est sur écoute et qu'on essaie de l'empêcher d'exercer son métier. Pour son périple meurtrier, il loue une voiture. La sienne, il la laisse dans le garage de sa mère, avec derrière le levier de vitesse une note : "attention : mouchard GPS dans la voiture."

Surtout, ce qui apparaît dans les fichiers informatiques de Gabriel Fortin, c'est qu'il a bien préparé son passage à l'acte. Il avait suivi par exemple le parcours d'Estelle Luce : il indique son "retour sur Strasbg ou Mulhouse" après un congé maternité. Des documents mentionnent même l'adresse des écoles où sont scolarisées ses filles. Et Gabriel Fortin fait des voyages pour repérer les lieux : on retrouve des photos du parking de la société Knauf en septembre 2020. Il revient régulièrement aussi en Drôme Ardèche même s'il n'y travaille plus, en 2015, 2016, et en octobre 2020, date à laquelle on retrouve une description précise des locaux de Pôle Emploi avenue Victor Hugo à Valence. Autant d'éléments qui font dire aux enquêteurs que "les actes reprochés apparaissent comme la vengeance froide et déterminée d'un homme intelligent."

Gabriel Fortin avait-il d'autres cibles en tête ?

Les enquêteurs se demandent par ailleurs si Gabriel Fortin n'avait pas d'autres cibles en tête. Il a fait plus de 1.700 kilomètres avec la voiture louée en gare de Nancy, alors qu'un trajet direct vers Valence en fait moins de 600. Il prend des routes secondaires et fait des détours, documentés par les relevés de carte bancaire et la vidéosurveillance de stations services. Il se rend dans les Yvelines, à l'Ouest de Paris.

Pas loin, Gabriel Fortin a repéré les bureaux d'une avocate qui avait refusé de l'assister aux prudhommes en 2008 après un licenciement. Mais elle est à la retraite, le cabinet n'existe plus. Pas loin non plus de Nanterre, où il a repéré l'adresse d'une ancienne copine, un flirt de ses 16 ans, revue à une brève occasion plus tard, qu'il accuse "d'atteinte au bien-être affectif". Il a fait une surveillance devant chez elle en 2019, a bien tout noté dans son ordinateur, y compris l'heure à laquelle elle mange dans la cuisine de son appartement du rez-de-chaussée. Mais le 27 janvier 2021, elle n'habite plus à cette adresse. Gabriel Fortin cherchait-il ces deux femmes en faisant ce détour ?

Et aurait-il tué à nouveau à Valence s'il n'avait pas été arrêté sur le pont Mistral ? Ce pont mène de Guilherand-Granges au centre-ville de Valence. Pas le parcours le plus rapide pour fuir après avoir tué Géraldine Caclin chez Faun. Dans l'ordinateur de Gabriel Fortin, il y a aussi des notes sur Alex Perrin, alors procureur de la République de la Drôme : une adresse personnelle, et l'emplacement précis de son bureau au tribunal à Valence. Gabriel Fortin est venu repérer les locaux en octobre 2020, au même moment que son repérage chez Pôle Emploi.

En tout cas, Gabriel Fortin envisageait bien son périple meurtrier comme sans retour. Avant de partir, il adresse à sa mère et son frère les documents de son assurance vie avec la mention "héritage". Et il leur laisse de succinctes notes d'adieu sur deux cartes de vœux : "Chère Maman, merci pour ces moments, prends soin du chien", "Olivier, merci pour ces moments, prends soin de maman".