Affaire Gabriel Matzneff : le parquet de Paris ouvre une enquête pour viol sur mineurs

Une enquête pour "viols commis sur la personne d'un mineur de 15 ans" a été ouverte ce vendredi par le parquet de Paris. Elle vise l'écrivain Gabriel Matzneff, mis en cause dans un livre paru jeudi, intitulé "Le Consentement".

Le procureur de la République a ouvert ce vendredi une enquête visant l'écrivain Gabriel Matzneff pour "viols commis sur la personne d'un mineur de 15 ans", "au préjudice, notamment, de Vanessa Springora", après la parution jeudi du livre "Le Consentement".

L'enquête, confiée à l'Office Central de Répression des Violences faites aux Personnes (OCRVP), vise notamment les faits décrits par Vanessa Springora dans son livre, "Le Consentement", mais le parquet précise que "les investigations (...) s'attacheront à identifier toutes autres victimes éventuelles ayant pu subir des infractions de même nature sur le territoire national ou à l’étranger".

Des investigations pour identifier toutes autres victimes éventuelles - Le parquet

Dans le livre Le Consentement (éditions Grasset), à paraître jeudi 2 janvier, Vanessa Springora raconte sa relation sous emprise avec l'écrivain Gabriel Matzneff, écrivain aux pratiques pédophiles assumées, au milieu des années 1980. L'éditrice et auteure était alors âgée de 14 ans et l'écrivain quinquagénaire. Un récit autobiographique qui secoue le monde littéraire et relance le débat sur un âge minimal de consentement aux relations sexuelles.

En l'absence de plainte, le parquet s'est lui-même saisi

Vanessa Springora a indiqué dans un entretien au Parisien qu'elle n'envisageait pas de porter plainte. Mais le parquet de Paris a décidé de s'auto-saisir de l'affaire dans le cadre d'une "enquête d'initiative". Elle est la première à témoigner parmi les adolescentes séduites par Gabriel Matzneff, auteur longtemps fêté par le milieu littéraire français et récompensé par le prix Renaudot essai en 2013.

Le goût autoproclamé de l'écrivain, aujourd'hui âgé de 83 ans, pour les "moins de 16 ans" et pour le tourisme sexuel avec de jeunes garçons en Asie, qu'il avait raconté dans de nombreux ouvrages, avait jusqu'ici très peu fait ciller.