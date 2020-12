Affaire Gabsi : les trois policiers municipaux biterrois ressortent libres du palais de justice

Leur présentation devant les juges d'instruction et des libertés a pris toute la journée. Les trois policiers municipaux Biterrois ont été déférés ce vendredi vers 10h00 au palais de justice. A l’issue de cette audience, ils ont été mis en examen et placés sous contrôle judiciaire.

Ces agents municipaux avaient été placés en garde à vue la veille à 8h30 au SRPJ de Montpellier. Leur degré d’implication n’est pas le même pour tous. Le policier de 33 ans qui s’est assis sur la victime, menottée et allongée sur le ventre dans la voiture, le temps du transport a été mis en examen pour violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, et placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d'exercer son métier de policier municipal jusqu’à nouvel ordre . Son avocat Luc Abrakiewicz va faire appel de cette décision.

Cette mise en examen est un peu amère

''Je n’ai pas le sentiment qu’il y ait des indices graves et concordants permettant cette décision. Nous avons des éléments médicaux qui nous disent très clairement que le syndrome asphyxique est secondaire et que le syndrome de la mort, c’est la pathologie psychiatrique de la partie civile. Sa pathologie toxique car il était sous l’emprise de la cocaïne à un taux létal, mais aussi une pathologie cardiaque car un an avant dans les mêmes circonstances il avait fait un infarctus. Il avait été réanimé de peu par les pompiers lors d’un épisode de délire''.

''On a évité le pire. Dans un dossier comme celui-là l’innocence, c’est un combat'' Copier

Je pense que cette mise en examen repose sur une poussière de faute.

''D’un point de vue médico-légal la messe est dite. Le décès n’est pas dû exclusivement aux gestes qu’aurait pu avoir mon client. Je ne vois pas comment il peut y avoir procès, ni même comment il peut y avoir condamnation dans ce dossier, alors que la Chambre criminelle ,dans un arrêt de 2007, dit que pour condamner il faut un lien de causalité exclusif et certain entre les violences et la mort. Ce n’est pas le cas. Ce serait un véritable cas de revirement de jurisprudence''.

Les deux autres âgés de 29 et 39 ans défendus par Me Florian Medico et Morad Laroussi sont placés sous le régime de témoin assisté pour coups mortels et mis en examen du chef de non-assistance à personne en péril.

Mohamed GABSI, est décédé le 8 avril 2020 au cours d’une interpellation mouvementée alors qu’il n’avait pas respecté le confinement. Ce père de famille de trois enfants, schizophrène, avait consommé des stupéfiants, et de l’alcool. ''Il était très agité'', avait déclaré à l’époque le parquet de Béziers.

La victime connue de la justice avait été condamnée la veille de son décès pour avoir volé de l'argent dans les mains d’une personne à la sortie d’un distributeur automatique de billets. Mohamed Gabsi avait alors été condamné à six mois d'emprisonnement ferme, mais sans mandat de dépôt.

Le maire de Béziers,Robert Ménard, qui a toujours refusé de s’exprimer sur ce drame, n’a pas l’intention de réagir publiquement pour le moment.

Selon l'autopsie ordonnée par le parquet de Béziers, l'homme avait subi "un appui maintenu avec une force certaine en région cervicale, probablement avec un genou ou un coude, qui paraît avoir certainement participé au décès en provoquant un syndrome asphyxique". Une analyse toxicologique avait toutefois aussi révélé "un contexte d'intoxication aiguë suite à une prise massive de cocaïne."