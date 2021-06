Affaire Gaëlle Fosset : des pistes à creuser après l'émission "Appel à témoins" sur M6

La famille de Gaëlle Fosset n'espérait plus grand chose quatorze ans après le meurtre de la jeune femme, mais l'émission "Appel à témoins" diffusée le lundi 7 juin sur M6 a fait renaître l'espoir. Le directeur de la Section de Recherches de la Gendarmerie de Rouen ne souhaite pas dire combien d'appels les enquêteurs ont reçu, "ça ne veut pas dire grand chose" explique Le Lieutenant-Colonel Thierry Jourdren, mais il y a des pistes à creuser et des vérifications à faire.

Un crime commis par un proche

Le soir du 27 avril 2007, c'est le père de Gaëlle qui la découvre morte, dans sa maison de Saint-Germain-la-Campagne. La jeune femme a été tuée de 66 coups de couteaux. Depuis, plusieurs suspects ont été interrogés, un ancien camarade de classe de Gaëlle a été mis en examen pour assassinat depuis 2007 mais l'enquête est au point mort. Le patron de la Section de Recherches espère beaucoup de la médiatisation pour reconstituer de déroulement de la dernière soirée de la jeune femme. "Le but étant de susciter des témoignages nouveaux" et l'un des éléments clés de ce dossier c'est que Gaëlle avait consommé de l'alcool et compte tenu de ses habitudes, c'est forcément avec quelqu'un de proche assure le Lieutenant-Colonel Joudren, "cet élément suffit à lui seul à nous dire qu'on est sur un crime commis par un proche ".

Ecoutez le Lieutenant-Colonel Jourdren, le patron de la section de recherches de la gendarmerie de Seine-Maritime.

De nouvelles analyses ADN sur les scellés

Les enquêteurs vont devoir maintenant exploiter les appels et courriels reçus au cours de l'émission et dans la semaine suivante. La famille de la jeune femme met beaucoup d'espoir dans ces nouveaux témoignages. "Il y a eu beaucoup d'appels farfelus" indique Sylvie Fosset la maman de Gaëlle, mais aussi "deux ou trois choses intéressantes". "C'est pour nous un grand espoir, j'espère qu'il ne sera pas déçu" souffle Sylvie Fosset.

Ecoutez la mère de Gaëlle, Sylvie Fosset, au micro de Christine Wurtz.

Parallèlement, de nouvelles analyses ADN vont être effectuées sur les scellés de l'enquête par l'Institut de Recherches de la Gendarmerie Nationale, des analyses plus fines impossibles à réaliser à l'époque du meurtre de Gaëlle Fosset. En attendant, un nouveau numéro a été mis en service pour recueillir les témoignages qui pourraient aider l'enquête : le 01 40 97 80 16.