Affaire Galtier : l'entraîneur de Nice, Didier Digard, clarifie ses propos sans prendre position

C'est une clarification. Après avoir déclaré que "deux versions s'affrontaient", Didier Digard précise sa pensée ce samedi 15 avril. L'actuel entraîneur de l'OGC Nice se défend d'avoir pris parti dans l'affaire Galtier et il s'est félicité, samedi 15 avril, de l'ouverture d'une enquête judiciaire. Depuis maintenant cinq jours, le coach du PSG est suspecté d'avoir tenu des propos racistes et islamophobes alors qu'il dirigeait l'OGC Nice la saison dernière.

Selon Didier Digard, la prise en main des accusations par la justice est le seul moyen d'éviter le "tribunal populaire". "Maintenant que la justice a été saisie, et tant mieux pour nous, on a la certitude qu'une vérité sortira. À ce moment-là, on pourra peut-être s'exprimer. Mais d'ici-là, on ne s'exprimera pas", a-t-il ajouté.

La parole de Didier Digard était particulièrement scrutée. Lui qui entraînant la réserve de Nice, la saison dernière, y a donc côtoyé Christophe Galtier avant son envol pour le PSG.