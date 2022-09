Affaire Garrido-Corbière : garde à vue levée pour Jean-Christophe Lagarde et un policier

Les gardes à vue du chef de l'UDI Jean-Christophe Lagarde et d'un policier dans l'enquête sur les fausses accusations du Point ayant visé le couple de députés LFI Raquel Garrido et Alexis Corbière ont été levées, sans poursuite à ce stade, a indiqué jeudi le parquet de Paris.

Placé en garde à vue mercredi dans le cadre de l'enquête sur les fausses accusations du Point contre le couple de députés LFI Raquel Garrido et Alexis Corbière, le président de l'UDI et ex-député de Seine-Saint Denis, Jean-Christophe Lagarde, est sorti de son interrogatoire dans la nuit de mercredi à jeudi. À ce stade, il n'est pas poursuivi indique le parquet de Paris ce jeudi. Un policier a également été relâché. En revanche, un troisième homme, ancien collaborateur de Jean-Christophe Lagarde, est toujours en garde à vue.

Le patron de l'UDI, battu par Raquel Garrido aux législatives en Seine-Saint-Denis en juin, avait été interpellé à son domicile mercredi matin, puis placé en garde à vue. Le policier, avait, lui, été placé en garde à vue mardi. Il est détaché à la mairie de Drancy (Seine-Saint-Denis), ancien fief de Jean-Christophe Lagarde dirigé depuis 2017 par son épouse Aude Lavail-Lagarde.

Pas de poursuites à ce stade

Les investigations ont été confiées à un juge d'instruction. L'information judiciaire porte sur les chefs d'escroquerie en bande organisée, faux et usage de faux, usurpation d'identité et de données personnelles et recel de vol. À l'origine de cette enquête, la publication en juin sur le site internet du Point d'un article du journaliste Aziz Zemouri accusant indûment le couple Raquel Garrido et Alexis Corbière d'avoir exploité une femme de ménage sans papiers, ce que les deux élus avaient aussitôt démenti fermement. L'article avait été retiré dès le lendemain et le journal avait admis dans une adresse aux lecteurs qu'il s'était "révélé faux" et "mensonger".

Cette enquête, confiée à la Brigade de répression de la délinquance contre la personne (BRDP), examine trois plaintes déposées par le couple Garrido-Corbière, Aziz Zemouri et Jean-Christophe Lagarde. Le journaliste vise dans sa plainte l'ex-député UDI Jean-Christophe Lagarde et Anouar Bouhadjela. C'est, selon son récit, ce policier qui l'avait contacté fin mai pour le mettre en contact avec une femme prétendant être une aide ménagère, non déclarée et sans papiers, du couple de députés.

Pour Mes Nabila Asmane et Vincent Brengarth, les avocats de M. Bouhadjela, "la plainte de M. Zemouri est un écran de fumée pour se défausser de l'évidente absence d'investigations dont il a fait preuve, tout en crucifiant l'une de ses sources". Le patron de l'UDI a, lui, déposé plainte pour abus de confiance.

"Cette affaire n'est pas terminée", réagit Alexis Corbière

"Cette affaire n'est pas terminée", a réagi Alexis Corbière sur franceinfo ce jeudi. Tout cela "montre la violence qui peut exister dans le débat politique", s'est indigné l'élu évoquant "un faisceau de présomptions" même si, à date, aucune charge n'a été retenue contre le président de l'Union des démocrates et indépendants (UDI).

L'article à l'origine de l'affaire "devait sortir avant le second tour des législatives" et ciblait en partie Raquel Garrido, "l'opposante" de Jean-Christophe Lagarde dans la 5ème circonscription de Saint-Denis, a souligné Alexis Corbière. "Celui qui a été le moteur de tout ça est un homme qui était salarié de la mairie de Drancy [Jean-Christophe Lagarde est maire-adjoint]. Je peux me tromper, mais alors ça ferait beaucoup de coïncidences", a-t-il ajouté.

Alexis Corbière et Raquel Garrido ont déposé plainte contre X pour faux et usage de faux et usurpation d'identité. Ils ont aussi déposé plainte contre le journaliste auteur de l'article qui a tout déclenché, Aziz Zemouri, et l'hebdomadaire qui l'a publié sur son site internet.

"Ce qui m'intéresse, c'est de savoir quel est le circuit qui amène à ce qu'un article totalement faux paraisse dans un hebdomadaire qui se veut un grand hebdomadaire", a expliqué Alexis Corbière. "Je ne me réduis pas seulement à la petite manipulation d'un journaliste abusé", a-t-il affirmé.

"Comment on peut être à ce point-là abusé ? Quels sont les mécanismes aussi internes à ce journal qui fait qu'un article, qui est facilement démontable, puisse être publié ?", a-t-il insisté. Pour lui, cette affaire montre "la légèreté certains journaux qui se spécialisent tellement dans l'attaque anti-La France insoumise qu'ils en viennent à publier sans vérifier un article grossièrement mensonger, sans doute pour aider un opposant politique".