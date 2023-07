Affaire Godard : écoutez le podcast de France Bleu Normandie qui revient sur cette affaire non résolue

Évoquer l'Affaire Godard, c'est évoquer l'un des grands mystères de ces 25 dernières années en France. La disparition d'une famille de quatre personnes, partie du petit village de Tilly-sur-Seulles dans le Calvados le 1er septembre 1999. Le même jour, le père et ses enfants embarquent sur le port de Saint-Malo à bord d'un voilier. Vingt-cinq ans plus tard, alors que l'affaire a été officiellement close par la justice, on ne sait toujours pas réellement ce qu'il s'est passé.

Un podcast pour revivre l'enquête

Des articles, des reportages, des documentaires sur l'Affaire Godard, il y en a des centaines. France Bleu Normandie - à travers la voix de Nolwenn Le Jeune - a choisi de vous la raconter d'une manière originale dans un podcast de la série "Crimes et témoignages" .

► Écoutez le podcast sur "l'affaire Godard" en cliquant ici

Ce podcast vous permet de revivre l'enquête à travers le témoignage de l'ancien directeur d’enquête Thierry Lezeau.

Ce gendarme, aujourd'hui à la retraite et qui enseigne désormais les techniques criminalistiques, a accepté de revenir là où tout a commencé. Nous l'avons rencontré à Tilly-sur-Seulles, où exceptionnellement les nouveaux propriétaires de la fameuse maison des Godard, ont accepté d'ouvrir leur porte. Nous avons donc tourné une des séquences dans ces lieux toujours chargés de mystère.

Nombreux témoignages

Nous avons également recueilli le témoignage de l'ancien maire de Tilly-sur-Seulles, Olivier Quesnot, deux mois avant son décès accidentel le 26 juin 2023 . Élu en 1995, quatre ans avant le début de l'Affaire Godard, il est resté maire jusqu'en 2004. Olivier Quesnot nous a expliqué le retentissement considérable qu'a eu l'affaire dans le village, Ecœuré par le comportement "ignoble" de certains journalistes, il en était resté profondément marqué.

Nous avons enfin rencontré l'avocat de la famille de Marie-France Godard. D'importantes traces de sang de la jeune mère de famille ont été découvertes dans la maison et dans le véhicule familial. Mais son corps n'a jamais été retrouvé. Aucune trace non plus du petit garçon, Marius, 4 ans.

Comment faire son deuil sans corps ? Comment cette affaire les a broyés ? Maître Jean de Mézerac les a accompagnés quasiment depuis le début et il raconte une famille à qui rien n'a été épargné, apprenant notamment les épisodes tragiques, comme ces pêcheurs qui avaient remonté dans leurs filets le crâne de la petite Camille, lors d'une conférence de presse du procureur, en même temps que les journalistes.

