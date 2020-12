Affaire Grégory : 36 ans après les faits, l'enquête serait relancée

En 1984, Grégory Villemin âgé de 4 ans était retrouvé pieds et poings liés dans la Vologne dans les Vosges. Depuis 36 ans, cette affaire n'a jamais été résolue.

Ce mardi 15 décembre, le journal Le Parisien, dévoile que l'enquête est relancée. Selon le quotidien national, "_le nouveau magistrat en charge de l'emblématique affaire à la cour d'appel de Dijon a procédé au début du mois de décembre à d'autres auditions. Il s'agirait de protagonistes ayant évolué dans les Vosges au moment des faits dans l'entourage familial ou de voisinage de l'enfant." _Une information, selon les journalistes parisien_s, "confirmée sobrement par le nouveau procureur général de Dijon" en c_es termes "Les investigations ont repris et avancent."

Une nouvelle expertise très attendue

Toujours selon les informations du Parisien, "un autre élément capital est attendu dans les prochaines semaines : le versement à la procédure d'une expertise novatrice commandée discrètement par la précédente magistrate instructrice il y a maintenant près de trois ans et qui incrimine un suspect. Il s'agit d'une expertise « en stylométrie » visant à démasquer le ou les corbeaux qui avaient menacé les parents de Grégory et revendiqué l'assassinat en comparant les courriers menaçants envoyés anonymement entre 1983 et 1984 avec des textes rédigés par différents protagonistes de l'affaire : suspects, proches, membres de la famille".

Le Parisien évoque des sources concordantes, pour avancer que "les résultats des comparaisons ont permis d'attribuer des courriers du mystérieux corbeau à une personne soumise à l'expertise."