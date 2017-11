Affaire Grégory : Jacqueline Jacob, la grande-tante de l'enfant, est autorisée à rentrer chez elle

Jacqueline Jacob va pouvoir rentrer chez elle. La grand-tante du petit Grégory, mise en examen pour le rapt et la mort du petit garçon de 4 ans, en 1984, faisait l'objet d'un contrôle judiciaire strict. Ce lundi, la justice a accepté de l'alléger.

Pour Jacqueline Jacob, c'est une première victoire. La chambre de l'instruction de Dijon examinait ce lundi la demande d'allègement du contrôle judiciaire de la grand-tante de Grégory Villemin, mise en examen en juin pour "enlèvement et séquestration suivis de mort" de l'enfant. Les magistrats ont accepté d'alléger ce contrôle judiciaire : Jacqueline Jacob est autorisée à rentrer chez elle dans les Vosges, ont indiqué ses avocats.

Avec son mari, elle est accusée d'être impliquée dans le décès du petit garçon de 4 ans, retrouvé pieds et poings liés dans les eaux de la Vologne, en 1984. Après leur brève incarcération, en juin dernier, les deux époux étaient jusqu'ici soumis à un contrôle judiciaire strict : l'un et l'autre, obligés de résider séparément et loin de leur maison d'Aumontzey, dans les Vosges.

Les "nécessités de l'enquête"

Une aberration pour leurs avocats. "Au bout de combien de temps va-t-on continuer à nous dire que des nécessités d'enquête justifieraient des mesures de restriction de liberté à l'encontre de cette femme de 73 ans ?", a lancé l'un de ses avocats, Me Frédéric Berna, ce lundi matin, juste après l'audience devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon. Maître Berna a également martelé une nouvelle fois que le couple a un alibi incontestable : le grand-oncle du petit Grégory Villemin était sur son lieu de travail le jour des faits selon ses avocats. "On ne peut plus nous dire que c'est quelque chose qui devrait rester à démontrer (...) tout converge vers leur présence au travail" au moment des faits, le 16 octobre 1984, a-t-il répété.

Nouvelle audition le 4 décembre

Pour Jacqueline -comme pour Marcel Jacob-, le parquet général s'était opposé à la modification du contrôle judiciaire. Pour Jacqueline Jacob, cette opposition était motivée par le fait que "les investigations se poursuivent" et que son mari "n'a pas encore été entendu" par la juge Claire Barbier - il doit l'être le 4 décembre.

L'arrestation des deux septuagénaires, en juin dernier, a relancé ce mystère judiciaire vieux de 30 ans. Jamais inquiétés auparavant, les époux Jacob sont soupçonnés d'avoir été les "corbeaux" auteurs de plusieurs lettres anonymes, très bien renseignées, et d'être impliqués dans le rapt et la mort de Grégory, dans le cadre d'un "acte collectif" qu'ils contestent.

© Visactu -