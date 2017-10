Affaire Grégory : décision ce vendredi pour un éventuel allègement du contrôle judiciaire de Marcel Jacob

La chambre de l'instruction de Dijon a examiné mercredi matin la demande d'allègement du contrôle judiciaire de Marcel Jacob, mis en examen en juin pour l'enlèvement et la séquestration suivis de la mort de son petit-neveu Grégory. La décision sera rendue vendredi à 16 heures.

Encore quelques jours d'attente pour Marcel Jacob. La chambre de l'instruction de Dijon a examiné mercredi matin la demande d'allègement du contrôle judiciaire de Marcel Jacob, mis en examen en juin pour "enlèvement et séquestration suivis de mort" de son petit-neveu Grégory Villemin. La décision sera rendue vendredi à 16 heures.

Marcel Jacob ne s'est pas déplacé au palais de justice de Dijon, c'est son avocat, maître Stéphane Giuranna, qui l'a représenté. La demande a été faite ce mercredi que le contrôle judiciaire soit allégé afin que Marcel Jacob puisse rentrer chez lui, dans les Vosges.

Les époux Jacob en liberté sous contrôle judiciaire

Les époux Jacob, mis en examen en juin dernier, sont actuellement en liberté sous contrôle judiciaire, mesures dont les avocats demandent la levée. Depuis qu'ils ont été remis en liberté fin juin, les époux Jacob ont l'interdiction absolue de communiquer avec les médias, et l'obligation de résider séparément, loin de leur domicile dans les Vosges. Une situation qui n'a que trop duré selon leurs avocats. Pour le défenseur de Marcel Jacob, Stéphane Giuranna, si le couple avait eu l'intention de s'entendre sur une version des faits, il a eu 33 ans pour la préparer, et leur séparation n'est d'aucune utilité.

à lire aussi Affaire Grégory : l’avocat de Marcel Jacob a trouvé la preuve qui disculperait son client

Y-aura-t-il un allègement ?

Il n'est pas certain que la Justice accueille favorablement cette demande d'allègement. Le procureur général Jean-Jacques Bosc, a requis vendredi le rejet des demandes, d'autant plus que la présidente de la chambre de l'instruction, qui instruit le dossier, n'a pas interrogé les époux Jacob depuis leur mise en examen. Une audition est programmée le 10 novembre avec Marcel Jacob, puis le 17 novembre avec sa femme. Tous les deux devraient clamer leur innocence. Leurs avocats estiment que la preuve est faite que les époux Jacob ne pouvaient pas matériellement avoir commis l'enlèvement et la séquestration suivis de mort du petit Grégory. Au moment des faits qu'on lui reproche, Marcel Jacob explique qu'il était sur son lieu de travail, c'est son employeur qui l'atteste.

De son côté, la défense de Murielle Bolle, elle aussi suspectée d'enlèvement suivi de mort, prépare de son côté une requête en nullité de sa mise en examen, assortie d'une question prioritaire de constitutionnalité sur les conditions de sa garde à vue en 1984.