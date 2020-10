Affaire Grégory : France Télévisions condamné pour diffamation après la diffusion d'un reportage

L'avocat de la famille Laroche, Gérard Welzer, a obtenu ce mardi 13 octobre la condamnation de France Télévisions pour "diffamation publique" après la diffusion d'un reportage en 2018 dans l'émission "Envoyé Spécial". Gérard Welzer l'a confirmé à France Bleu Sud Lorraine après la diffusion de l'information par l'Est Républicain.

Pas de différences entre l'écriture de Bernard Laroche et celle du corbeau selon l'experte

Dans ce reportage, une experte en écriture, Marie-Jeanne Berrichon-Seyden, revenait sur les dictées ordonnées dans la foulée de la découverte du corps de Grégory Villemin le 16 octobre 1984. Elle y expliquait ne pas avoir trouvé de différences entre les lettres du corbeau et l'écriture de Bernard Laroche, suspecté et tué par Jean-Marie Villemin. Elle ajoutait que le corbeau à l'origine de nombreuses lettres était Bernard Laroche. Son expertise avait été invalidée. Le reportage ne mentionnait pas les résultats contraires obtenus par sept autres experts, précise Me Welzer, d'où la condamnation. Le tribunal de Versailles, saisi par Gérard Welzer a condamné France Télévisions pour diffamation publique. La télévision publique devra verser 6.000 euros à Marie-Ange Laroche, la veuve et 5.000 euros chacun aux deux fils.