Affaire Grégory : "Je n'ai jamais frappé Murielle Bolle", assure Marie-Ange Laroche

Dans un entretien publié ce lundi, la soeur de Murielle Bolle dément l'avoir frappée en 1984, quand la jeune fille avait témoigné contre Bernard Laroche.

"Bouleversée" par les rebondissements survenus ces derniers jours dans l'affaire Grégory, Marie-Ange Laroche, la veuve de Bernard Laroche, premier suspect de l'enquête, affirme "n'avoir jamais frappé [sa] soeur", Murielle Bolle, mise en examen fin juin pour enlèvement dans l'affaire de la disparition et de la mort de Grégory Villemin, en 1984.

Les faits remontent au 5 novembre 1984. Ce soir-là, Murielle Bolle, alors âgée de 15 ans, vient de témoigner contre son beau-frère Bernard Laroche. Elle affirme qu'elle était avec lui en voiture au moment de l'enlèvement de Grégory. Laroche est immédiatement inculpé pour le meurtre de Grégory. Après son audition, elle rentre chez elle. Le lendemain, elle revient sur ce témoignage.

Une lettre au président de la République

Que s'est-il passé chez les Laroche ce soir-là ? La semaine dernière, un cousin de Marie-Ange Laroche et de Murielle Bolle affirmait avoir assisté à "une raclée" administrée par Bernard et Marie-Ange à Murielle. "Ce soir-là, j'ai saisi Murielle par les épaules, mais je ne l'ai pas frappée, c'est faux, je suis formelle", assure ce lundi Marie-Ange Laroche.

"Les gendarmes peuvent venir m'entendre, je n'ai rien à cacher, rien à me reprocher", assure-t-elle. Elle affirme également avoir écrit au président de la République pour dénoncer l'acharnement dont elle est victime, selon elle : "On m'a traînée dans la boue, on m'a détruite, salie. Ma vie est foutue". Elle dénonce aussi "la mise en cause de [son] époux Bernard Laroche", dont elle assure n'avoir "jamais eu le moindre doute sur son innocence".

"C'est trop facile de taper sur Bernard : il est mort, il ne peut pas se défendre"

Marie-Ange Laroche, 60 ans, vit toujours dans la vallée de la Vologne. Selon son avocat Me Welzer, le témoignage du cousin sur la "raclée" qu'aurait reçue Murielle Bolle "ne tient pas", car "il est attesté qu'il n'était pas au domicile des Laroche le 5 novembre". "Je ne suis même pas sûre qu'il ait jamais vu Bernard avant son assassinat", ajoute Marie-Ange Laroche, qui précise n'avoir jamais revu Murielle Bolle depuis ce jour.

De son côté, Murielle Bolle est toujours en détention provisoire depuis le 29 juin. Elle s'est lancée la semaine dernière dans une grève de la faim. L'un de ses avocats Me Christophe Ballorin, qui a affirmé à France Bleu Bourgogne l'avoir vue ce lundi, a également annoncé qu'il allait déposer une demande de remise en liberté, probablement mardi à la mi-journée. Cette demande devait à l'origine être déposée lundi.