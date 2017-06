Affaire Grégory : la belle sœur de Bernard Laroche entendue ce mercredi

Murielle Bolle, la belle-sœur de Bernard Laroche, soupçonnée d'avoir participé à l'enlèvement du petit Grégory Villemin dans les Vosges, doit être entendue à Dijon à partir de 10 heures ce mercredi par les gendarmes de Côte-d'Or pour être placée en garde à vue.

A l'époque de l'assassinat du petit Grégory Villemin, âgé de 4 ans, retrouvé mort en le 16 octobre 1984 dans la Vologne (Vosges), Murielle Bolle était adolescente et avait mis en cause son beau-frère, Bernard Laroche, avant, finalement, de se rétracter. De son côté, l'avocat historique de Murielle Bolle, Jean-Paul Teissonnière, assure qu'il n'a pas reçu de convocation pour cette garde à vue, ni lui, ni sa cliente.

Cette audition intervient alors que Jacqueline et Marcel Jacob, grand-tante et grand-oncle de Grégory Villemin, ont été mis en examen le 16 juin pour enlèvement et séquestration suivie de mort, trente-deux ans après le meurtre du garçonnet retrouvé pieds et poings liés dans les eaux de la Vologne, dans les Vosges, le 16 octobre 1984. Après quatre jours de détention, ceux-ci ont été remis en liberté le 21 juin, sous contrôle judiciaire, domiciliés à des adresses tenues "secrètes" et ont "interdiction absolue de communiquer avec les médias".

Muriel Bolle (à gauche) et Marie-Ange Laroche arrivent, le 30 juin 1986 au palais de Justice de Dijon, où elles doivent être entendues par le juge Waultier, à propos de leur plainte contre les gendarmes de Bruyères et d'Epinal © AFP - ERIC FEFERBERG

© Visactu

À lire aussi