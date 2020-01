Affaire Grégory : la garde à vue de Murielle Bolle en 1984 annulée

Vosges, France

C'est un nouvel épisode judiciaire dans "l'affaire Grégory", cet enfant découvert pieds et poings liés dans la Vologne dans les Vosges en 1984. La cour d'appel de Paris décide ce 16 janvier d'annuler la garde à vue de Murielle Bolle en 1984. Après la découverte du corps du petit garçon la jeune fille, alors âgée de 15 ans, avait accusé son beau-frère Bernard Laroche d'avoir kidnappé l'enfant.

En revanche l'audition de Murielle Bolle devant le juge Lambert, elle, n'est pas annulée. Ses accusations contre Bernard Laroche ne disparaissent donc pas de la procédure.

"Dans ce dossier, il y a tout et son contraire"

L'avocat de la famille Laroche dans les Vosges, avait anticipé la décision de la cour d'appel, qui suit ce qu'a dit la cour de cassation et le conseil constitutionnel, autrement dit : "Que la loi applicable à l'époque pour Murielle Bolle ne permettait pas de l'entendre sans la présence de ses parents ou de son avocat en garde à vue. Et cela peut se comprendre, pour une gamine de 15 ans en classe de transition.""Dans ce dossier de 35 ans, il y a tout et son contraire, poursuit Gérard Welzer. Il faut que la cour d'appel fasse le ménage dans ce dossier."

"35 ans après, il faut des preuves scientifiques comme de l'ADN ou quelque chose de béton."

"Sur le reste, il faut avoir la sagesse de se dire, malheureusement, Grégory est mort. On ne sait pas qui est responsable de sa mort. Bernard Laroche est la deuxième victime, le juge Lambert, troisième victime, la justice quatrième victime."

"Il faut chercher, seulement si on a des éléments déterminants"

Faut-il alors arrêter de chercher le coupable ? "Ce n'est pas ce que j'ai dit, répond l'avocat. Il faut chercher le responsable si on a des éléments déterminants. Sinon, le coût humain de ce dossier fait qu'il y a beaucoup trop de victimes. Et puis, il y a le discrédit. Chercher pour chercher, ça ne sert a rien, chercher pour trouver, oui."