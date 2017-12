Épinal, France

L'hebdomadaire "Le Nouveau Détective" a été condamné ce jeudi par le tribunal de grande instance d'Epinal, dans les Vosges, pour atteinte à la présomption d'innocence de Marcel Jacob, le grand-oncle de Grégory Villemin, retrouvé dans la Vologne en 1984.

4.000 euros de dommages et intérêts

Dans un numéro spécial, publié au mois de juin après les mises en examen des époux Jacob, "Le Nouveau Détective" avait mis en une des photos du couple et ce titre : "L'Affaire Grégory : c'était eux". Dans un article, on pouvait également lire que "tout semble mis en place pour mettre un nom sur les coupables". La justice a considéré que la présomption d'innocence de Marcel Jacob était atteinte.

L'hebdomadaire devra verser 4.000 euros de dommages et intérêts à Marcel Jacob, publier en une du journal et sur son site la condamnation judiciaire et supprimer le lien internet qui mène au numéro concerné par cette condamnation.