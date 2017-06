Affaire Grégory : le parquet de Dijon ne s'opposera pas à la libération de Marcel et Jacqueline Jacob

Après l'annonce mardi de la libération du couple Jacob, le parquet général annonce qu'il ne s'opposera pas à la libération du grand oncle et de la grande tante de Grégory. Le couple est placé sous contrôle judiciaire

Le parquet général ne formera pas de pourvoi en cassation après la remise en liberté de Marcel et Jacqueline Jacob, le grand-oncle et la grande-tante de Grégory Villemin. Alors que le parquet avait requis le maintien en détention du couple, mis en examen pour enlèvement, séquestration suivie de mort, dans l'enquête sur la mort du petit Grégory en 1984, la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Dijon a ordonné mardi la remise en liberté sous contrôle judiciaire de Marcel et Jacqueline Jacob.

Ils sont désormais domiciliés à des adresses tenues "secrètes" et ont "interdiction absolue de communiquer avec les médias", a indiqué mardi l'avocat de Marcel Jacob.

Source : AFP