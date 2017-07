Affaire Grégory : le témoignage de l'ancien greffier du juge Jean-Michel Lambert

Jean-Michel Lambert, le "petit juge" de l'affaire Grégory, a été retrouvé mort mardi 11 juillet à son domicile, dans la Sarthe. Son ancien greffier à Épinal est "effondré" par cette disparition. Selon lui, le juge Lambert a servi de "bouc émissaire" dans cette enquête hors norme.

Le corps du juge Jean-Michel Lambert a été retrouvé au soir du mardi 11 juillet, chez lui, au Mans. Il avait un sac plastique sur la tête et les enquêteurs soupçonnent un suicide. "Je suis effondré", confie à France Bleu Jean-Claude Cuna, son ancien greffier à Épinal. Cette mort intervient alors que l’affaire Grégory, dont il a été le premier juge d'instruction, est relancée par de nouvelles interpellations et des mises en examen.

"Depuis 1984, il y a une pression énorme"

"C'est très inattendu, encore que je l'ai senti plusieurs fois assez déprimé, explique Jean-Claude Cuna, qui est resté proche de Jean-Michel Lambert après leur collaboration à Épinal. Je ne pense pas que le fait que l'affaire reparte puisse expliquer son geste. Mais il a peut-être senti qu'on allait à nouveau parler de lui, l'interviewer, l'assaillir, etc. Enfin, je pense à tout ça. Depuis 1984, il y a une pression énorme."

La manière dont Jean-Michel Lambert a dirigé l’enquête pendant deux ans sur la mort du petit Grégory Villemin lui a été lourdement reprochée. Le 5 novembre 1984, notamment, il inculpe Bernard Laroche, sur la foi, entre autres, du témoignage de sa belle-sœur Murielle Bolle. Il laisse l’adolescente de 15 ans rentrer chez elle et deux jours plus tard, elle se rétracte. Bernard Laroche sera ensuite abattu par Jean-Marie Villemin, le père de Grégory.

"Ce n'est pas d'aujourd'hui que l'on remet en cause la manière dont il a géré l'enquête, rappelle Jean-Claude Cuna. De ce que j'en sais, il n'était pas seul : il y a avait les enquêteurs, les gendarmes puis le SRPJ [de Nancy]. Il ne faut pas tout lui incomber. Au fil du temps, les autres acteurs de justice ne l'ont pas trop soutenu non plus, il avait quand même une hiérarchie." Surnommé le "petit juge", Jean-Michel Lambert "a pu servir de bouc émissaire", conclut son ancien greffier.