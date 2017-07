Affaire Grégory : les avocats de Murielle Bolle déposeront une demande de remise en liberté lundi

Les avocats de Murielle Bolle, mise en examen dans l'affaire Grégory, vont déposer une demande de remise en liberté sous contrôle judiciaire en début de semaine prochaine, ont-ils annoncé vendredi. Murielle Bolle est en détention provisoire à Dijon et elle a commencé une grève de la faim.

Contrairement à ce qu'ils avaient d'abord imaginé, les avocats de Murielle Bolle, Christophe Ballorin et Jean - Paul Teissonnière vont déposer dès lundi une demande de remise en liberté devant la Chambre d'instruction de la Cour d'appel de Dijon.

Hébergée dans la Nièvre ?

Murielle Bolle, la belle-soeur de Bernard Laroche est mise en examen pour enlèvement suivi de la mort dans l'affaire Grégory. Depuis le 29 juin, elle est en détention provisoire, mais elle dénonce ses conditions de détention, et elle a commencé une grève de la faim jeudi midi pour clamer son innocence. La présidente de la Chambre d'instruction de la Cour d'appel de Dijon a refusé en début de semaine la première demande de remise en liberté sous contrôle judiciaire, au motif que l'hébergement proposé par ses avocats était chez un membre de sa famille. Christophe Ballorin affirme qu'une autre solution a été trouvée pour accueillir Murielle Bolle : " le maire ou l'ancien maire d'un village de la Nièvre a répondu à notre appel ", d'où cette nouvelle demande de remise en liberté. La chambre va devoir statuer dans les 20 jours qui suivent la demande. Les avocats espèrent une confrontation avec le cousin germain de Murielle Bolle entre temps.

Plainte pour faux témoignage et dénonciation calomnieuse

Ce cousin s'est confié aux gendarmes et à la presse ces derniers jours. Il affirme qu'il était présent le soir du 5 novembre 1984, après l'audition de Murielle Bolle chez le juge Lambert et il explique, comme plusieurs témoins à l'époque, que la jeune fille a été violentée par sa famille avant de revenir sur ses accusations concernant son beau-frère Bernard Laroche. Une version des faits qui ne correspond pas à la réalité d'après Jean-Paul Teissonnière et Christophe Ballorin. Ils vont déposer plainte pour faux témoignage et dénonciation calomnieuse, " et on le fera systématiquement, affirme Christophe Ballorin, pour couper les envies de tous ces apprentis corbeaux. "