Affaire Grégory : les habitants vosgiens d'Aumontzey fatigués par cet énième rebondissement

Énième rebondissement dans l'affaire Grégory. Les gendarmes ont interpellé cinq personnes, des membres de la famille de l'enfant retrouvé noyé il y a 32 ans dans la Vologne. Parmi eux : l'oncle, et la tante qui habitent à Aumontzey. Les habitants sont à la fois surpris, mais aussi très las.

Quand on arrive dans le village vosgien d'Aumontzey, l'ambiance est lourde, pesante. La chaleur y est sans doute pour quelque chose, mais les nouveaux allers-retours des voitures siglées des journalistes poussent certains habitants à fermer leurs volets. Pour ceux qui se risquent dehors, ce sont les visages qui se ferment. Personne n'a envie reparler, pour la énième fois en 32 ans de rebondissements, de l'affaire Grégory.

Pourtant, de nouvelles interpellations ont eu lieu, mercredi dans la matinée. Mais beaucoup de villageois doutent de la pertinence des nouveaux éléments de l'enquête. "On a déjà tellement parlé de cette histoire" déplore cette habitante, l'air fatiguée. Son époux Régis s'est installé il y a vingt ans dans ce village. Cette dernière péripétie le laisse un peu de marbre :

Las ? On l'est plus ou moins. Ça veut rien dire tout ça. Ils sont seulement en garde à vue. On va leur poser quelques questions et puis c'est tout. Ils ont soixante-dix ans, si ça se trouve ils ne se rappellent plus de grand chose. Ça a fait tellement de bruit que les gens en ont marre", Régis habitant d'Aumontzey.