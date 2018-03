En 30 ans, les techniques scientifiques ont évolué, les nouvelles technologies se sont développées et les enquêteurs de l'affaire Grégory ont dû s'adapter. Le dossier, ouvert puis refermé plusieurs fois au gré des découvertes et des échecs, est soumis pour la première fois à la stylométrie.

Dijon, France

"Analyses ADN", "profil génétique" sont des expressions qui sonnent aujourd'hui comme des évidences quand on parle d'une enquête criminelle. Mais quand Grégory Villemin a été retrouvé mort en 1984, les tests ADN ne font pas encore partie des méthodes d'investigations judiciaires en France. Depuis trois décennies, le dossier n'a cessé d'être ouvert puis refermé en fonction des avancées scientifiques et technologiques.

Les analyses ADN : espoirs et désillusions pour les parents

En 1999, c'est Jean-Marie Villemin qui demande la réouverture du dossier, après avoir entendu parler d'une vieille affaire résolue grâce à des analyses ADN. Il obtient gain de cause et les experts analysent un demi-timbre. Mais ça ne donne rien et le dossier est refermé en 2001. Quelques années plus tard, les parents récidivent et réclament cette fois l'analyse des vêtements de l'enfant et des cordelettes qui ont servi à l'attacher. Mais c'est un nouvel échec.

AnaCrim : le puissant logiciel qui relance l'affaire

En juin 2017, nouveau rebondissement avec les interpellations de Marcel et Jacqueline Jacob et de Ginette Villemin. Lors de sa première conférence de presse, le Procureur général Jean-Jacques Bosc salue le logiciel AnaCrim qui a permis aux gendarmes de faire une nouvelle lecture du dossier et de faire ressortir de nouveaux éléments. Ce super-logiciel est en fait une immense base de données dans laquelle sont rentrés tous les détails des 20 000 pages du dossier. Il pointe des incohérences dans certains témoignages et permet de faire ressortir que le couple Jacob n'a jamais d'alibi aux moments où le fameux corbeau passe des coups de téléphone anonymes.

La stylométrie : une méthode inédite en France

Depuis quelques semaines, la présidente de la chambre d'instruction de la cour d'appel de Dijon a décidé de faire appel à une nouvelle technique : la stylométrie. D'après Thierry Moser, l'avocat des parents de Grégory, les résultats sont attendus dans les jours qui viennent.

Plusieurs courriers anonymes - certains datent du début de l'affaire, d'autres beaucoup plus récents ont été adressés au Procureur général ces derniers mois - ont été envoyés à une entreprise suisse, OrphAnalytics, pour être comparés. Cette méthode consiste à analyser le style d'écriture, la longueur des mots, la construction des phrases pour déterminer si des écrits sont rédigés ou non par la même personne. Le fondateur d'OrphAnalytics Claude-Alain Roten, qui ne confirme ni n'infirme être saisi dans cette affaire, explique qu'il a notamment utilisé cette technique dans le domaine littéraire à propos d'Elena Ferrante, l'auteur des romans L'Amie prodigieuse, que personne n'a jamais rencontré : "nous avons comparé ces romans avec d'autres écrits, et nous sommes arrivés à la conclusion, comme d'autres experts, qu'il s'agit de l'auteur de talent Domenico Starnone."